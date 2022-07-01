Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть прямые трансляции


Кубок России по футболу 2022 2023

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.

Состав участников

Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо

Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

3-й тур

28.09 Урал - Торпедо - 1:0
28.09 Химки - Локомотив - 0:5
28.09 Оренбург - Динамо - 2:2 (4:3 пен.)
28.09 Краснодар - Пари НН - 2:0
28.09 ЦСКА - Сочи - 2:1
29.09 Ахмат - Ростов - 3:1
29.09 Факел - Крылья Советов - 0:1
29.09 Спартак - Зенит - 3:0

4-й тур

18.10 18:00 Локомотив - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)
18.10 20:30 Динамо - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.10 15:30 Оренбург - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.10 18:00 Пари НН - Краснодар (Матч Премьер)
19.10 18:00 Факел - Спартак (Матч ТВ)
19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)
20.10 18:00 Сочи - Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)
20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

4-й тур

08.11 Краснодар - Локомотив
08.11 Химки - Пари НН
08.11 Факел - Зенит
08.11 Крылья Советов - Спартак
08.11 Оренбург - Ростов
08.11 Ахмат - Динамо
08.11 Торпедо - Сочи
08.11 Урал - ЦСКА

Время начала матчей - московское.









  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
  • Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 14-й т ...
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий
    •




    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 21 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 20 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года

    Карим Бензема

    В понедельник, 17 октября, авторитетное французское издание «Франс футбол» назвало обладателя «Золотого мяча» 2022 года.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023. Расписание 1-го этапа. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 22 по 23 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет первый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.











    Новые территории России 2022 - карта ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 20 октября 2022
    20 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Курс евро ЦБ РФ на 20 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 20 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Новая Каховка на карте Херсонской области
    Какой праздник 20 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Народные приметы на 20 октября 2022
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР, карта Донецка
    Карта Луганской области с городами, где находится ЛНР
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru