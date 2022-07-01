Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть прямые трансляции

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.
На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.
Состав участников
Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо
Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
3-й тур
28.09 Урал - Торпедо - 1:0
28.09 Химки - Локомотив - 0:5
28.09 Оренбург - Динамо - 2:2 (4:3 пен.)
28.09 Краснодар - Пари НН - 2:0
28.09 ЦСКА - Сочи - 2:1
29.09 Ахмат - Ростов - 3:1
29.09 Факел - Крылья Советов - 0:1
29.09 Спартак - Зенит - 3:0
4-й тур
18.10 18:00 Локомотив - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)
18.10 20:30 Динамо - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.10 15:30 Оренбург - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)
19.10 18:00 Пари НН - Краснодар (Матч Премьер)
19.10 18:00 Факел - Спартак (Матч ТВ)
19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)
20.10 18:00 Сочи - Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)
20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)
4-й тур
08.11 Краснодар - Локомотив
08.11 Химки - Пари НН
08.11 Факел - Зенит
08.11 Крылья Советов - Спартак
08.11 Оренбург - Ростов
08.11 Ахмат - Динамо
08.11 Торпедо - Сочи
08.11 Урал - ЦСКА
Время начала матчей - московское.