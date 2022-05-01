Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть в прямом эфире





Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.



На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.



Состав участников



Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки

Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел

Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург

Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



3-й тур



28.09 Урал - Торпедо - 1:0

28.09 Химки - Локомотив - 0:5

28.09 Оренбург - Динамо - 2:2 (4:3 пен.)

28.09 Краснодар - Пари НН - 2:0

28.09 ЦСКА - Сочи - 2:1

29.09 Ахмат - Ростов - 3:1

29.09 Факел - Крылья Советов - 0:1

29.09 Спартак - Зенит - 3:0



4-й тур



18.10 18:00 Локомотив - Химки (Матч ТВ, Матч Премьер)

18.10 20:30 Динамо - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)

19.10 15:30 Оренбург - Ахмат (Матч ТВ, Матч Премьер)

19.10 18:00 Пари НН - Краснодар (Матч Премьер)

19.10 18:00 Факел - Спартак (Матч ТВ)

19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)

20.10 18:00 Сочи - Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)

20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)



4-й тур



08.11 Краснодар - Локомотив

08.11 Химки - Пари НН

08.11 Факел - Зенит

08.11 Крылья Советов - Спартак

08.11 Оренбург - Ростов

08.11 Ахмат - Динамо

08.11 Торпедо - Сочи

08.11 Урал - ЦСКА



Время начала матчей - московское.