



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.



На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.



Состав участников



Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки

Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел

Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург

Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



2-й тур



13.09 Пари НН - Химки - 1:1 (пен. 5:3)

13.09 Динамо - Ахмат - 2:1

14.09 Локомотив - Краснодар - 2:2 (пен. 3:1)

14.09 Сочи - Торпедо - 1:3

14.09 Крылья Советов - Зенит - 2:0

14.09 Ростов - Оренбург - 3:1

14.09 ЦСКА - Урал - 2:1

15.09 Спартак - Факел - 3:0



3-й тур



28.09 15:00 Урал - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)

28.09 17:30 Химки - Локомотив (Матч Премьер)

28.09 17:30 Оренбург - Динамо (Матч ТВ)

28.09 20:00 Краснодар - Пари НН (Матч Премьер)

28.09 20:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

29.09 15:00 Ахмат - Ростов (Матч ТВ, , Матч Премьер)

29.09 17:30 Факел - Крылья Советов (Матч ТВ, , Матч Премьер)

29.09 20:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ, , Матч Премьер)



4-й тур



18.10 18:00 Локомотив - Химки

18.10 20:30 Динамо - Ростов

19.10 15:30 Оренбург - Ахмат

19.10 18:00 Пари НН - Краснодар

19.10 18:00 Факел - Спартак

19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо

20.10 18:00 Сочи - Урал

20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов



Время начала матчей - московское.