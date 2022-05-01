Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, где смотреть прямые трансляции

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.
На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.
Состав участников
Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо
Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023
Результаты матчей
4-й тур
18.10 18:00 Локомотив - Химки - 1:0
18.10 20:30 Динамо - Ростов - 3:1
19.10 15:30 Оренбург - Ахмат - 4:2
19.10 18:00 Пари НН - Краснодар - 1:0
19.10 18:00 Факел - Спартак - 1:1
19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо - 0:1
20.10 18:00 Сочи - Урал - 2:3
20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов - 2:1
5-й тур
Расписание трансляций станет известно позднее.
16.11 18:00 Факел - Зенит
22.11 15:00 Урал - ЦСКА
22.11 17:30 Химки - Пари НН
22.11 20:00 Торпедо - Сочи
23.11 14:00 Оренбург - Ростов
23.11 16:00 Ахмат - Динамо
23.11 18:00 Крылья Советов - Спартак
23.11 20:00 Краснодар - Локомотив
6-й тур
26.11 16:00 Сочи - ЦСКА
26.11 16:00 Торпедо - Урал
27.11 14:00 Ростов - Ахмат
27.11 14:00 Динамо - Оренбург
27.11 16:00 Крылья Советов - Факел
27.11 16:00 Зенит - Спартак
27.11 19:00 Локомотив - Пари НН
27.11 19:00 Краснодар - Химки
Время начала матчей - московское.