



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.



На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.



Состав участников



Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки

Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел

Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург

Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



Результаты матчей



4-й тур



18.10 18:00 Локомотив - Химки - 1:0

18.10 20:30 Динамо - Ростов - 3:1

19.10 15:30 Оренбург - Ахмат - 4:2

19.10 18:00 Пари НН - Краснодар - 1:0

19.10 18:00 Факел - Спартак - 1:1

19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо - 0:1

20.10 18:00 Сочи - Урал - 2:3

20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов - 2:1



5-й тур



Расписание трансляций станет известно позднее.



16.11 18:00 Факел - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

22.11 15:00 Урал - ЦСКА

22.11 17:30 Химки - Пари НН

22.11 20:00 Торпедо - Сочи

23.11 14:00 Оренбург - Ростов

23.11 16:00 Ахмат - Динамо

23.11 18:00 Крылья Советов - Спартак

23.11 20:00 Краснодар - Локомотив



6-й тур



26.11 16:00 Сочи - ЦСКА

26.11 16:00 Торпедо - Урал

27.11 14:00 Ростов - Ахмат

27.11 14:00 Динамо - Оренбург

27.11 16:00 Крылья Советов - Факел

27.11 16:00 Зенит - Спартак

27.11 19:00 Локомотив - Пари НН

27.11 19:00 Краснодар - Химки



Время начала матчей - московское.