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Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023



Кубок России по футболу 2022 2023

Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

На странице представлено расписание плей-офф Кубка России.

Путь РПЛ - верхняя сетка плей-офф

«Локомотив» - «Спартак»
«Крылья Советов» - «Динамо»
ЦСКА - «Краснодар»
«Ростов» - «Урал»

В Пути РПЛ сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового этапа.

Путь регионов - нижняя сетка плей-офф

«Уфа» - «Ахмат»
«Акрон» - «Торпедо»
«Волга» - «Зенит»
«Звезда» - «Пари НН»

В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах и 4 лучшие команды Пути регионов.

Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


1/4 финала

Пути РПЛ

1/4 финала

22.02 Ростов - Урал - 1:1
22.02 Локомотив - Спартак - 0:1
23.02 Крылья Советов - Динамо - 2:1
23.02 ЦСКА - Краснодар - 3:0
27.02 Урал - Ростов - 2:1
27.02 Спартак - Локомотив - 4:2
28.02 Краснодар - ЦСКА - 1:0
01.03 Динамо - Крылья Советов - 1:1

1/2 финала

14.03 20:00 Спартак - Урал (Матч ТВ, Матч Премьер)
15.03 17:30 Крылья Советов - ЦСКА (Матч ТВ, Матч Премьер)
05.04 ЦСКА - Крылья Советов
05.04 Урал - Спартак

Путь регионов

1/4 финала, 1-й этап

25.02 14:30 Волга - Зенит - 0:3
26.02 12:00 Акрон - Торпедо - 2:0
26.02 14:30 Уфа - Ахмат - 1:2
27.02 14:30 Звезда - Пари НН - 0:2

1/4 финала, 2-й этап

14.03 17:30 Акрон - Локомотив (Матч ТВ, Матч Премьер)
15.03 15:00 Ахмат - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)
15.03 20:00 Зенит - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
16.03 18:00 Пари НН - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)









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