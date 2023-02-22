Расписание плей-офф Кубка России по футболу 2022, результаты жеребьевки





Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги, пройдет с 22 февраля по 11 июня.



На странице представлено расписание плей-офф Кубка России.



Путь РПЛ - верхняя сетка плей-офф



«Локомотив» - «Спартак»

«Крылья Советов» - «Динамо»

ЦСКА - «Краснодар»

«Ростов» - «Урал»



В Пути РПЛ сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового этапа.



Путь регионов - нижняя сетка плей-офф



«Уфа» - «Ахмат»

«Акрон» - «Торпедо»

«Волга» - «Зенит»

«Звезда» - «Пари НН»



В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах и 4 лучшие команды Пути регионов.





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



1/4 финала Пути РПЛ - 22.02.2023, ответные 01.03.2023



1/4 финала Пути регионов - 26.02.2023, ответные 16.03.2023