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Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября


Кубок России по футболу 2022 2023

Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

На странице представлено расписание матчей Кубка России и результаты состоявшихся игр.

Состав участников

Группа А: Краснодар, Локомотив, Пари НН, Химки
Группа В: Зенит, Крылья Советов, Спартак, Факел
Группа С: Динамо, Ахмат, Ростов, Оренбург
Группа D: Сочи, ЦСКА, Урал, Торпедо

Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023


Результаты матчей

2-й тур

13.09 Пари НН - Химки - 1:1 (пен. 5:3)
13.09 Динамо - Ахмат - 2:1
14.09 Локомотив - Краснодар - 2:2 (пен. 3:1)
14.09 Сочи - Торпедо - 1:3
14.09 Крылья Советов - Зенит - 2:0
14.09 Ростов - Оренбург - 3:1
14.09 ЦСКА - Урал - 2:1
15.09 Спартак - Факел - 3:0

3-й тур

28.09 15:00 Урал - Торпедо (Матч ТВ, Матч Премьер)
28.09 17:30 Химки - Локомотив (Матч Премьер)
28.09 17:30 Оренбург - Динамо (Матч ТВ)
28.09 20:00 Краснодар - Пари НН (Матч Премьер)
28.09 20:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
29.09 15:00 Ахмат - Ростов (Матч ТВ, , Матч Премьер)
29.09 17:30 Факел - Крылья Советов (Матч ТВ, , Матч Премьер)
29.09 20:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ, , Матч Премьер)

4-й тур

18.10 18:00 Локомотив - Химки
18.10 20:30 Динамо - Ростов
19.10 15:30 Оренбург - Ахмат
19.10 18:00 Пари НН - Краснодар
19.10 18:00 Факел - Спартак
19.10 20:30 ЦСКА - Торпедо
20.10 18:00 Сочи - Урал
20.10 20:30 Зенит - Крылья Советов

Время начала матчей - московское.









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