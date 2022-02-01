



Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.



На странице представлено расписание плей-офф Кубка России.



Путь РПЛ - верхняя сетка плей-офф



«Локомотив» - «Спартак»

«Крылья Советов» - «Динамо»

ЦСКА - «Краснодар»

«Ростов» - «Урал»



В Пути РПЛ сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового этапа.



Путь регионов - нижняя сетка плей-офф



«Уфа» - «Ахмат»

«Акрон» - «Торпедо»

«Волга» - «Зенит»

«Звезда» - «Пари НН»



В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах и 4 лучшие команды Пути регионов.





Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023



1/4 финала



Пути РПЛ



22.02 17:30 Ростов - Урал - 1:1

22.02 20:00 Локомотив - Спартак - 0:1

23.02 15:00 Крылья Советов - Динамо - 2:1

23.02 17:30 ЦСКА - Краснодар - 3:0

27.02 17:00 Урал - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)

27.02 20:00 Спартак - Локомотив (Матч ТВ)

28.02 19:30 Краснодар - ЦСКА (Матч ТВ, Матч Премьер)

01.03 20:00 Динамо - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)



Путь регионов



25.02 14:30 Волга - Зенит - 0:3

26.02 12:00 Акрон - Торпедо - 2:0

26.02 14:30 Уфа - Ахмат - 1:2

27.02 14:30 Звезда - Пари НН (Матч ТВ, Матч Премьер)