Суперфинал Кубка России по футболу 2023 Краснодар - ЦСКА 11 июня: время начала, где смотреть прямую трансляцию





Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.



На странице представлено расписание плей-офф Кубка России.



Путь РПЛ - верхняя сетка плей-офф



«Локомотив» - «Спартак»

«Крылья Советов» - «Динамо»

ЦСКА - «Краснодар»

«Ростов» - «Урал»



В Пути РПЛ сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового этапа.



Путь регионов - нижняя сетка плей-офф



«Уфа» - «Ахмат»

«Акрон» - «Торпедо»

«Волга» - «Зенит»

«Звезда» - «Пари НН»



В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах и 4 лучшие команды Пути регионов.





Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023



Пути РПЛ



1/4 финала



22.02 Ростов - Урал - 1:1

22.02 Локомотив - Спартак - 0:1

23.02 Крылья Советов - Динамо - 2:1

23.02 ЦСКА - Краснодар - 3:0

27.02 Урал - Ростов - 2:1

27.02 Спартак - Локомотив - 4:2

28.02 Краснодар - ЦСКА - 1:0

01.03 Динамо - Крылья Советов - 1:1



1/2 финала



14.03 Спартак - Урал - 1:1

15.03 Крылья Советов - ЦСКА - 2:2

04.04 Урал - Спартак - 2:1

05.04 ЦСКА - Крылья Советов - 1:0



Финал



19:04 ЦСКА - Урал - 1:1

03.05 Урал - ЦСКА - 1:2



Путь регионов



1/4 финала, 1-й этап



25.02 Волга - Зенит - 0:3

26.02 Акрон - Торпедо - 2:0

26.02 Уфа - Ахмат - 1:2

27.02 Звезда - Пари НН - 0:2



1/4 финала, 2-й этап



14.03 Акрон - Локомотив - 1:1 (7:6 пен.)

15.03 Ахмат - Краснодар - 0:3

15.03 Зенит - Динамо - 1:1 (4:5 пен.)

16.03 Пари НН - Ростов - 0:1



1/2 финала, 1-й этап



04.04 Динамо - Акрон - 0:0 (1:4 пен.)

06.04 Краснодар - Ростов - 1:1 (5:3 пен.)



1/2 финала, 2-й этап



19.04 Акрон - Спартак - 2:1

19.04 Краснодар - Крылья Советов - 2:2 (3:0 пен.)



Финал, 1-й этап



03.05 Краснодар - Акрон - 0:0 (4:2 пен.)



Финал, 2-й этап



17.05 Краснодар - Урал - 2:1



Суперфинал Кубка России 2023



11.06 17:00 Краснодар - ЦСКА (Москва, Лужники)



В прямом эфире матч будет показан на телеканале Матч ТВ.