Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Когда начнется чемпионат мира по футболу 2022?
Групповой этап начнется в воскресенье 20 ноября. В этот день состоится единственный матч, в котором Катар встретится с Эквадором.
На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, будут публиковаться результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре.
Участники ЧМ-2022, состав групп
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Расписание матчей / Календарь игр чемпионата мира по футболу 2022
20 ноября
19:00 Катар - Эквадор - 0:2
21 ноября
16:00 Англия - Иран
19:00 Сенегал - Нидерланды
22:00 США - Уэльс
22 ноября
13:00 Аргентина - Саудовская Аравия
16:00 Дания - Тунис
19:00 Мексика - Польша
22:00 Франция - Австралия
23 ноября
13:00 Марокко - Хорватия
16:00 Германия - Япония
19:00 Испания - Коста-Рика
22:00 Бельгия - Канада
24 ноября
13:00 Швейцария - Камерун
16:00 Уругвай - Южная Корея
19:00 Португалия - Гана
22:00 Бразилия - Сербия
25 ноября
13:00 Уэльс - Иран
16:00 Катар - Сенегал
19:00 Нидерланды - Эквадор
22:00 Англия - США
26 ноября
13:00 Тунис - Австралия
16:00 Польша - Саудовская Аравия
19:00 Франция - Дания
22:00 Аргентина - Мексика
27 ноября
13:00 Япония - Коста-Рика
16:00 Бельгия - Марокко
19:00 Хорватия - Канада
22:00 Испания - Германия
28 ноября
13:00 Камерун - Сербия
16:00 Южная Корея - Гана
19:00 Бразилия - Швейцария
22:00 Португалия - Уругвай
29 ноября
18:00 Эквадор - Сенегал
18:00 Нидерланды - Катар
22:00 Иран - США
22:00 Уэльс - Англия
30 ноября
18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина
1 декабря
18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания
2 декабря
18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия
1/8 финала
03.12 18:00 A1 - B2
03.12 22:00 C1 - D2
04.12 18:00 D1 - C2
04.12 22:00 B1 - A2
05.12 18:00 E1 - F2
05.12 22:00 G1 - H2
06.12 18:00 F1 - E2
06.12 22:00 H1 - G2
1/4 финала
09.12 18:00
09.12 22:00
10.12 18:00
10.12 22:00
1/2 финала
13.12 22:00
14.12 22:00
Матч за 3-е место
17.12 18:00
Финал
18.12 18:00
Время начала матчей - московское.