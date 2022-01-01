Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.
Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на канале Матч ТВ
26 ноября 2022, суббота
01:10 Уэльс - Иран (повтор)
03:15 Катар - Сенегал (повтор)
09:30 Англия - США (повтор)
12:45 Тунис - Австралия
15:45 Польша - Саудовская Аравия
18:45 Франция - Дания
21:45 Аргентина - Мексика
27 ноября 2022, воскресенье
03:15 Польша - Саудовская Аравия (повтор)
10:25 Аргентина - Мексика (повтор)
12:45 Япония - Коста-Рика
18:45 Хорватия - Канада
21:45 Испания - Германия
Время начала трансляций - московское.