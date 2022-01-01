Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире





Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.



Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на канале Матч ТВ



26 ноября 2022, суббота



01:10 Уэльс - Иран (повтор)

03:15 Катар - Сенегал (повтор)

09:30 Англия - США (повтор)

12:45 Тунис - Австралия

15:45 Польша - Саудовская Аравия

18:45 Франция - Дания

21:45 Аргентина - Мексика



27 ноября 2022, воскресенье



03:15 Польша - Саудовская Аравия (повтор)

10:25 Аргентина - Мексика (повтор)

12:45 Япония - Коста-Рика

18:45 Хорватия - Канада

21:45 Испания - Германия



Время начала трансляций - московское.