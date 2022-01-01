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Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России



Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на канале Матч ТВ

25 ноября 2022, пятница

01:10 Швейцария - Камерун (повтор)
03:15 Уругвай - Южная Корея (повтор)
09:10 Бразилия - Сербия (повтор)
12:45 Уэльс - Иран
15:45 Катар - Сенегал
18:45 Нидерланды - Эквадор
21:45 Англия - США

26 ноября 2022, суббота

01:10 Уэльс - Иран (повтор)
03:15 Катар - Сенегал (повтор)
09:30 Англия - США (повтор)
12:45 Тунис - Австралия
15:45 Польша - Саудовская Аравия
18:45 Франция - Дания
21:45 Аргентина - Мексика

27 ноября 2022, воскресенье

03:15 Польша - Саудовская Аравия (повтор)
10:25 Аргентина - Мексика (повтор)
12:45 Япония - Коста-Рика
18:45 Хорватия - Канада
21:45 Испания - Германия

Время начала трансляций - московское.









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    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

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