Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России



Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на канале Матч ТВ


28 ноября 2022, понедельник

01:10 Бельгия - Марокко (повтор)
03:15 Хорватия - Канада (повтор)
09:10 Испания - Германия (повтор)
12:45 Камерун - Сербия
15:45 Южная Корея - Гана
18:45 Бразилия - Швейцария
21:45 Португалия - Уругвай

29 ноября 2022, вторник

01:10 Камерун - Сербия (повтор)
03:15 Южная Корея - Гана (повтор)
09:10 Бразилия - Швейцария (повтор)
12:45 Португалия - Уругвай (повтор)
14:55 Бразилия - Швейцария (повтор)
17:45 Эквадор - Сенегал
21:45 Иран - США

30 ноября, среда

01:10 Уэльс - Англия (повтор)
03:15 Нидерланды - Катар (повтор)
09:10 Нидерланды - Катар (повтор)
12:45 Иран - США (повтор)
14:55 Уэльс - Англия (повтор)
17:45 Австралия - Дания
21:45 Польша - Аргентина

Время начала трансляций - московское.









  • Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
  • Результаты матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
  • Чемпионат мира по футболу 2018
    •




    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 28 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Контиолахти

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.









    Какой праздник 29 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 5 декабря, Волонтеры России, цикл внеурочных занятий
    Курс евро ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашел!
    28 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 28 ноября 2022
    Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Результаты матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Что нельзя делать 29 ноября 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru