Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.
Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на канале Матч ТВ
28 ноября 2022, понедельник
01:10 Бельгия - Марокко (повтор)
03:15 Хорватия - Канада (повтор)
09:10 Испания - Германия (повтор)
12:45 Камерун - Сербия
15:45 Южная Корея - Гана
18:45 Бразилия - Швейцария
21:45 Португалия - Уругвай
29 ноября 2022, вторник
01:10 Камерун - Сербия (повтор)
03:15 Южная Корея - Гана (повтор)
09:10 Бразилия - Швейцария (повтор)
12:45 Португалия - Уругвай (повтор)
14:55 Бразилия - Швейцария (повтор)
17:45 Эквадор - Сенегал
21:45 Иран - США
30 ноября, среда
01:10 Уэльс - Англия (повтор)
03:15 Нидерланды - Катар (повтор)
09:10 Нидерланды - Катар (повтор)
12:45 Иран - США (повтор)
14:55 Уэльс - Англия (повтор)
17:45 Австралия - Дания
21:45 Польша - Аргентина
Время начала трансляций - московское.