Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.
Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах
20 ноября 2022, воскресенье
17:40 Церемония открытия (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
21 ноября 2022, понедельник
02.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
08.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
09.10 Катар - Эквадор (повтор) (Матч ТВ)
13.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
15:05 Англия - Иран (Матч Футбол 1)
15:45 Англия - Иран (Матч ТВ)
18:10 Сенегал - Нидерланды (Матч Футбол 1)
18:45 Сенегал - Нидерланды (Матч ТВ)
21:10 США - Уэльс (Матч Футбол 1)
21:45 США - Уэльс (Матч ТВ)
22 ноября 2022, вторник
00:20 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Англия - Иран (повтор) (Матч ТВ)
02:15 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч ТВ)
15:10 Дания - Тунис (Матч Футбол 1)
15:45 Дания - Тунис (Матч ТВ)
18:10 Мексика - Польша (Матч Футбол 1)
18:45 Мексика - Польша (Матч ТВ)
21:10 Франция - Австралия (Матч Футбол 1)
21:45 Франция - Австралия (Матч ТВ)
В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.
Время начала трансляций - московское.