



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.



Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах



20 ноября 2022, воскресенье



17:40 Церемония открытия (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1)



21 ноября 2022, понедельник



02.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)

08.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)

09.10 Катар - Эквадор (повтор) (Матч ТВ)

13.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)

15:05 Англия - Иран (Матч Футбол 1)

15:45 Англия - Иран (Матч ТВ)

18:10 Сенегал - Нидерланды (Матч Футбол 1)

18:45 Сенегал - Нидерланды (Матч ТВ)

21:10 США - Уэльс (Матч Футбол 1)

21:45 США - Уэльс (Матч ТВ)



22 ноября 2022, вторник



00:20 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)

01:10 Англия - Иран (повтор) (Матч ТВ)

02:15 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)

03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)

04:10 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)

06:05 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)

07:55 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)

09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)

09:50 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)

12:05 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)

12:45 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч ТВ)

15:10 Дания - Тунис (Матч Футбол 1)

15:45 Дания - Тунис (Матч ТВ)

18:10 Мексика - Польша (Матч Футбол 1)

18:45 Мексика - Польша (Матч ТВ)

21:10 Франция - Австралия (Матч Футбол 1)

21:45 Франция - Австралия (Матч ТВ)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.