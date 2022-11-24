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Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ



Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах

22 ноября 2022, вторник

00:20 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Англия - Иран (повтор) (Матч ТВ)
02:15 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч ТВ)
15:10 Дания - Тунис (Матч Футбол 1)
15:45 Дания - Тунис (Матч ТВ)
18:10 Мексика - Польша (Матч Футбол 1)
18:45 Мексика - Польша (Матч ТВ)
21:10 Франция - Австралия (Матч Футбол 1)
21:45 Франция - Австралия (Матч ТВ)

23 ноября 2022, среда

00:20 Дания - Тунис (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Аргентина - Саудовская Аравия (повтор) (Матч ТВ)
02:15 Мексика - Польша (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Дания - Тунис (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Франция - Австралия (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Аргентина - Саудовская Аравия (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 Дания - Тунис (повтор) (Матч Футбол 1)
09:10 Франция - Австралия (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Мексика - Польша (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Марокко - Хорватия (Матч Футбол 1)
12:45 Марокко - Хорватия (Матч ТВ)
15:10 Германия - Япония (Матч Футбол 1)
15:45 Германия - Япония (Матч ТВ)
18:10 Испания - Коста-Рика (Матч Футбол 1)
18:45 Испания - Коста-Рика (Матч ТВ)
21:10 Бельгия - Канада (Матч Футбол 1)
21:45 Бельгия - Канада (Матч ТВ)

24 ноября 2022, четверг

00:20 Германия - Япония (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Марокко - Хорватия (повтор) (Матч ТВ)
02:15 Испания - Коста-Рика (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Германия - Япония (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Бельгия - Канада (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Марокко - Хорватия (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 Германия - Япония (повтор) (Матч Футбол 1)
09:50 Бельгия - Канада (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Испания - Коста-Рика (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Швейцария - Камерун (Матч Футбол 1)
12:45 Швейцария - Камерун (Матч ТВ)
15:10 Уругвай - Южная Корея (Матч Футбол 1)
15:45 Уругвай - Южная Корея (Матч ТВ)
18:10 Португалия - Гана (Матч Футбол 1)
18:45 Португалия - Гана (Матч ТВ)
21:10 Бразилия - Сербия (Матч Футбол 1)
21:45 Бразилия - Сербия (Матч ТВ)

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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