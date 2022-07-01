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Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 на ТВ



Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах

20 ноября 2022, воскресенье

17:40 Церемония открытия (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

21 ноября 2022, понедельник

02.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
08.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
09.10 Катар - Эквадор (повтор) (Матч ТВ)
13.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
15:05 Англия - Иран (Матч Футбол 1)
15:45 Англия - Иран (Матч ТВ)
18:10 Сенегал - Нидерланды (Матч Футбол 1)
18:45 Сенегал - Нидерланды (Матч ТВ)
21:10 США - Уэльс (Матч Футбол 1)
21:45 США - Уэльс (Матч ТВ)

22 ноября 2022, вторник

00:20 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Англия - Иран (повтор) (Матч ТВ)
02:15 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч ТВ)
15:10 Дания - Тунис (Матч Футбол 1)
15:45 Дания - Тунис (Матч ТВ)
18:10 Мексика - Польша (Матч Футбол 1)
18:45 Мексика - Польша (Матч ТВ)
21:10 Франция - Австралия (Матч Футбол 1)
21:45 Франция - Австралия (Матч ТВ)

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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    Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 на ТВ

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