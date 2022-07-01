Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 по каналам ТВ. Что смотреть сегодня в прямом эфире



Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах

20 ноября 2022, воскресенье

17:40 Церемония открытия (Матч ТВ, Матч Футбол 1)
18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ, Матч Футбол 1)

21 ноября 2022, понедельник

02.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
08.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
09.10 Катар - Эквадор (повтор) (Матч ТВ)
13.05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
15:05 Англия - Иран (Матч Футбол 1)
15:45 Англия - Иран (Матч ТВ)
18:10 Сенегал - Нидерланды (Матч Футбол 1)
18:45 Сенегал - Нидерланды (Матч ТВ)
21:10 США - Уэльс (Матч Футбол 1)
21:45 США - Уэльс (Матч ТВ)

22 ноября 2022, вторник

00:20 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
01:10 Англия - Иран (повтор) (Матч ТВ)
02:15 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
04:10 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
06:05 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч Футбол 1)
07:55 США - Уэльс (повтор) (Матч Футбол 1)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор) (Матч ТВ)
09:50 Англия - Иран (повтор) (Матч Футбол 1)
12:05 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч Футбол 1)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия (Матч ТВ)
15:10 Дания - Тунис (Матч Футбол 1)
15:45 Дания - Тунис (Матч ТВ)
18:10 Мексика - Польша (Матч Футбол 1)
18:45 Мексика - Польша (Матч ТВ)
21:10 Франция - Австралия (Матч Футбол 1)
21:45 Франция - Австралия (Матч ТВ)

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









  • Программа Матч ТВ на 21 ноября 2022
  • Катар - Эквадор 20 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ- ...
  • Программа Матч ТВ на 20 ноября 2022
  • Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре
  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
    •




    Расписание ЧМ-2022 по футболу на 20 ноября

    Расписание ЧМ-2022 по футболу на 20 ноября

    На странице представлено расписание матчей чемпионата мира по футболу на 20 ноября 2022 года.

    Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 по каналам ТВ. Что смотреть сегодня в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 20 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 20 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Сенегал - Нидерланды 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу
    Англия - Иран 21 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу
    Катар - Эквадор 20 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу
    Где находится Сватово на карте Луганской области, ЛНР
    Статистика коронавируса на 20 ноября 2022
    Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема не сыграет на ЧМ-2022
    Курс евро ЦБ РФ на 20 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 20 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Время начала церемонии открытия ЧМ-2022, где смотреть прямую трансляцию
    Где находится Тымовское на карте Сахалина, фото взорвавшегося дома


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru