Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре







Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.



Участники ЧМ 2022, состав групп



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея



Турнирная таблица ЧМ 2022



Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022



20 ноября



19:00 Катар - Эквадор - 0:2



21 ноября



16:00 Англия - Иран - 6:2

19:00 Сенегал - Нидерланды - 0:2

22:00 США - Уэльс - 1:1



22 ноября



13:00 Аргентина - Саудовская Аравия - 1:2

16:00 Дания - Тунис - 0:0

19:00 Мексика - Польша - 0:0

22:00 Франция - Австралия - 4:1



23 ноября



13:00 Марокко - Хорватия - 0:0

16:00 Германия - Япония

19:00 Испания - Коста-Рика

22:00 Бельгия - Канада



24 ноября



13:00 Швейцария - Камерун

16:00 Уругвай - Южная Корея

19:00 Португалия - Гана

22:00 Бразилия - Сербия



25 ноября



13:00 Уэльс - Иран

16:00 Катар - Сенегал

19:00 Нидерланды - Эквадор

22:00 Англия - США



26 ноября



13:00 Тунис - Австралия

16:00 Польша - Саудовская Аравия

19:00 Франция - Дания

22:00 Аргентина - Мексика



27 ноября



13:00 Япония - Коста-Рика

16:00 Бельгия - Марокко

19:00 Хорватия - Канада

22:00 Испания - Германия



28 ноября



13:00 Камерун - Сербия

16:00 Южная Корея - Гана

19:00 Бразилия - Швейцария

22:00 Португалия - Уругвай



29 ноября



18:00 Эквадор - Сенегал

18:00 Нидерланды - Катар

22:00 Иран - США

22:00 Уэльс - Англия



30 ноября



18:00 Австралия - Дания

18:00 Тунис - Франция

22:00 Саудовская Аравия - Мексика

22:00 Польша - Аргентина



1 декабря



18:00 Канада - Марокко

18:00 Хорватия - Бельгия

22:00 Коста-Рика - Германия

22:00 Япония - Испания



2 декабря



18:00 Гана - Уругвай

18:00 Южная Корея - Португалия

22:00 Сербия - Швейцария

22:00 Камерун - Бразилия



Расписание матчей плей-офф ЧМ 2022 в Катаре



1/8 финала



03.12 18:00 A1 - B2

03.12 22:00 C1 - D2

04.12 18:00 D1 - C2

04.12 22:00 B1 - A2

05.12 18:00 E1 - F2

05.12 22:00 G1 - H2

06.12 18:00 F1 - E2

06.12 22:00 H1 - G2



1/4 финала



09.12 18:00

09.12 22:00

10.12 18:00

10.12 22:00



1/2 финала



13.12 22:00

14.12 22:00



Матч за 3-е место



17.12 18:00



Финал



18.12 18:00



Время начала матчей - московское.



















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