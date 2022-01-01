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Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня



Расписание чемпионата мира по футболу 2022

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

Турнирная таблица ЧМ 2022

Результаты матчей ЧМ-2022

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022


Время начала матчей - московское.

20 ноября

19:00 Катар - Эквадор

21 ноября

16:00 Англия - Иран
19:00 Сенегал - Нидерланды
22:00 США - Уэльс

22 ноября

13:00 Аргентина - Саудовская Аравия
16:00 Дания - Тунис
19:00 Мексика - Польша
22:00 Франция - Австралия

23 ноября

13:00 Марокко - Хорватия
16:00 Германия - Япония
19:00 Испания - Коста-Рика
22:00 Бельгия - Канада

24 ноября

13:00 Швейцария - Камерун
16:00 Уругвай - Южная Корея
19:00 Португалия - Гана
22:00 Бразилия - Сербия

25 ноября

13:00 Уэльс - Иран
16:00 Катар - Сенегал
19:00 Нидерланды - Эквадор
22:00 Англия - США

26 ноября

13:00 Тунис - Австралия
16:00 Польша - Саудовская Аравия
19:00 Франция - Дания
22:00 Аргентина - Мексика

27 ноября

13:00 Япония - Коста-Рика
16:00 Бельгия - Марокко
19:00 Хорватия - Канада
22:00 Испания - Германия

28 ноября

13:00 Камерун - Сербия
16:00 Южная Корея - Гана
19:00 Бразилия - Швейцария
22:00 Португалия - Уругвай

29 ноября

18:00 Эквадор - Сенегал
18:00 Нидерланды - Катар
22:00 Иран - США
22:00 Уэльс - Англия

30 ноября

18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина

1 декабря

18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания

2 декабря

18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия

Расписание матчей плей-офф ЧМ 2022 в Катаре


1/8 финала

03.12 18:00 A1 - B2
03.12 22:00 C1 - D2
04.12 18:00 D1 - C2
04.12 22:00 B1 - A2
05.12 18:00 E1 - F2
05.12 22:00 G1 - H2
06.12 18:00 F1 - E2
06.12 22:00 H1 - G2

1/4 финала

09.12 18:00
09.12 22:00
10.12 18:00
10.12 22:00

1/2 финала

13.12 22:00
14.12 22:00

Матч за 3-е место

17.12 18:00

Финал

18.12 18:00









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    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

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