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Кто вышел в плей-офф ЧМ-2022 по футболу. Расписание матчей 1/8 финала



Расписание чемпионата мира по футболу 2022

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022


Время начала матчей - московское.

30 ноября

18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина

1 декабря

18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания

2 декабря

18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия

Расписание матчей 1/8 плей-офф ЧМ-2022


Сборные, которые обеспечили себе путевку в плей-офф: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Австралия, Аргентина, Польша.

3 декабря

18:00 Нидерланды - США
22:00 Аргентина - Австралия

4 декабря

18:00 Франция - Польша
22:00 Англия - Сенегал

5 декабря

18:00 E1 - F2
22:00 G1 - H2

6 декабря

18:00 F1 - E2
22:00 H1 - G2









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