



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.





Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022



Время начала матчей - московское.



30 ноября



18:00 Австралия - Дания

18:00 Тунис - Франция

22:00 Саудовская Аравия - Мексика

22:00 Польша - Аргентина



1 декабря



18:00 Канада - Марокко

18:00 Хорватия - Бельгия

22:00 Коста-Рика - Германия

22:00 Япония - Испания



2 декабря



18:00 Гана - Уругвай

18:00 Южная Корея - Португалия

22:00 Сербия - Швейцария

22:00 Камерун - Бразилия





Расписание матчей 1/8 плей-офф ЧМ-2022



Сборные, которые обеспечили себе путевку в плей-офф: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Австралия, Аргентина, Польша.



3 декабря



18:00 Нидерланды - США

22:00 Аргентина - Австралия



4 декабря



18:00 Франция - Польша

22:00 Англия - Сенегал



5 декабря



18:00 E1 - F2

22:00 G1 - H2



6 декабря



18:00 F1 - E2

22:00 H1 - G2