На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
Время начала матчей - московское.
30 ноября
18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина
1 декабря
18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания
2 декабря
18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия
Расписание матчей 1/8 плей-офф ЧМ-2022
3 декабря
18:00 Нидерланды - США
22:00 C1 - D2
4 декабря
18:00 D1 - C2
22:00 Англия - Сенегал
5 декабря
18:00 E1 - F2
22:00 G1 - H2
6 декабря
18:00 F1 - E2
22:00 H1 - G2