Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре



Расписание чемпионата мира по футболу 2022

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022


Время начала матчей - московское.

28 ноября

13:00 Камерун - Сербия (Матч ТВ)
16:00 Южная Корея - Гана (Матч ТВ)
19:00 Бразилия - Швейцария (Матч ТВ)
22:00 Португалия - Уругвай (Матч ТВ)

Прямые трансляции из Катара начинаются за 15 минут до начала матча.

29 ноября

18:00 Эквадор - Сенегал
18:00 Нидерланды - Катар
22:00 Иран - США
22:00 Уэльс - Англия

30 ноября

18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина

1 декабря

18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания

2 декабря

18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия









  • Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
  • Результаты матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
  • Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотрет ...
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
  • Чемпионат мира по футболу 2018
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 28 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 28 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Контиолахти

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.









    Курс евро ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашел!
    28 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 28 ноября 2022
    Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Результаты матчей 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Что нельзя делать 29 ноября 2022
    Где находится на Запорожская АЭС на карте, карта Энергодара
    Статистика коронавируса на 28 ноября 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru