



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.





Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022



Время начала матчей - московское.



28 ноября



13:00 Камерун - Сербия (Матч ТВ)

16:00 Южная Корея - Гана (Матч ТВ)

19:00 Бразилия - Швейцария (Матч ТВ)

22:00 Португалия - Уругвай (Матч ТВ)



Прямые трансляции из Катара начинаются за 15 минут до начала матча.



29 ноября



18:00 Эквадор - Сенегал

18:00 Нидерланды - Катар

22:00 Иран - США

22:00 Уэльс - Англия



30 ноября



18:00 Австралия - Дания

18:00 Тунис - Франция

22:00 Саудовская Аравия - Мексика

22:00 Польша - Аргентина



1 декабря



18:00 Канада - Марокко

18:00 Хорватия - Бельгия

22:00 Коста-Рика - Германия

22:00 Япония - Испания



2 декабря



18:00 Гана - Уругвай

18:00 Южная Корея - Португалия

22:00 Сербия - Швейцария

22:00 Камерун - Бразилия