На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
Время начала матчей - московское.
29 ноября
18:00 Эквадор - Сенегал (Матч ТВ)
18:00 Нидерланды - Катар (Матч Футбол 1, Матч Страна)
22:00 Иран - США (Матч ТВ)
22:00 Уэльс - Англия (Матч Футбол 1, Матч Страна)
30 ноября
18:00 Австралия - Дания
18:00 Тунис - Франция
22:00 Саудовская Аравия - Мексика
22:00 Польша - Аргентина
1 декабря
18:00 Канада - Марокко
18:00 Хорватия - Бельгия
22:00 Коста-Рика - Германия
22:00 Япония - Испания
2 декабря
18:00 Гана - Уругвай
18:00 Южная Корея - Португалия
22:00 Сербия - Швейцария
22:00 Камерун - Бразилия