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Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу



Расписание чемпионата мира по футболу 2022

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

ЧМ-2022, плей-офф, расписание и результаты матчей


1/8 финала

3 декабря

18:00 Нидерланды - США - 3:1
22:00 Аргентина - Австралия - 2:1

4 декабря

18:00 Франция - Польша - 3:1
22:00 Англия - Сенегал - 3:0

5 декабря

18:00 Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)
22:00 Бразилия - Южная Корея - 4:1

6 декабря

18:00 Марокко - Испания - 0:0 (3-0 пен.)
22:00 Португалия - Швейцария - 6:1

Четвертьфиналы

9 декабря

18:00 Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)
22:00 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)

10 декабря

18:00 Марокко - Португалия - 1:0
22:00 Англия - Франция - 1:2

Полуфиналы

13 декабря

22:00 Аргентина - Хорватия

14 декабря

22:00 Марокко - Франция

Время начала матчей - московское.









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    Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

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