На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
ЧМ-2022, плей-офф, расписание и результаты матчей
1/8 финала
3 декабря
18:00 Нидерланды - США - 3:1
22:00 Аргентина - Австралия - 2:1
4 декабря
18:00 Франция - Польша - 3:1
22:00 Англия - Сенегал - 3:0
5 декабря
18:00 Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)
22:00 Бразилия - Южная Корея - 4:1
6 декабря
18:00 Марокко - Испания - 0:0 (3-0 пен.)
22:00 Португалия - Швейцария - 6:1
Четвертьфиналы
9 декабря
18:00 Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)
22:00 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)
10 декабря
18:00 Марокко - Португалия - 1:0
22:00 Англия - Франция - 1:2
Полуфиналы
13 декабря
22:00 Аргентина - Хорватия
14 декабря
22:00 Марокко - Франция
Время начала матчей - московское.