



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.





ЧМ-2022, плей-офф, расписание и результаты матчей



1/8 финала



3 декабря



18:00 Нидерланды - США - 3:1

22:00 Аргентина - Австралия - 2:1



4 декабря



18:00 Франция - Польша - 3:1

22:00 Англия - Сенегал - 3:0



5 декабря



18:00 Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)

22:00 Бразилия - Южная Корея - 4:1



6 декабря



18:00 Марокко - Испания - 0:0 (3-0 пен.)

22:00 Португалия - Швейцария - 6:1



Четвертьфиналы



9 декабря



18:00 Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)

22:00 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)



10 декабря



18:00 Марокко - Португалия - 1:0

22:00 Англия - Франция - 1:2



Полуфиналы



13 декабря



22:00 Аргентина - Хорватия



14 декабря



22:00 Марокко - Франция



Время начала матчей - московское.