



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.





ЧМ-2022, плей-офф, расписание и результаты матчей



1/8 финала



03.12 Нидерланды - США - 3:1

03.12 Аргентина - Австралия - 2:1

04.12 Франция - Польша - 3:1

04.12 Англия - Сенегал - 3:0

05.12 Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)

05.12 Бразилия - Южная Корея - 4:1

06.12 Марокко - Испания - 0:0 (3-0 пен.)

06.12 Португалия - Швейцария - 6:1



Четвертьфиналы



09.12 Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)

09.12 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)

10.12 Марокко - Португалия - 1:0

10.12 Англия - Франция - 1:2



Полуфиналы



13.12 Аргентина - Хорватия - 3:0

14.12 Франция - Марокко - 2:0



Матч за 3-е место



17.12 Хорватия - Марокко - 2:1



Финал



18.12 18:00 Аргентина - Франция (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.