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Во сколько начнется финал чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу, где смотреть прямую трансляцию



Расписание чемпионата мира по футболу 2022

На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

ЧМ-2022, плей-офф, расписание и результаты матчей


1/8 финала

03.12 Нидерланды - США - 3:1
03.12 Аргентина - Австралия - 2:1
04.12 Франция - Польша - 3:1
04.12 Англия - Сенегал - 3:0
05.12 Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)
05.12 Бразилия - Южная Корея - 4:1
06.12 Марокко - Испания - 0:0 (3-0 пен.)
06.12 Португалия - Швейцария - 6:1

Четвертьфиналы

09.12 Хорватия - Бразилия - 1:1 (4:2 пен.)
09.12 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (3:4 пен.)
10.12 Марокко - Португалия - 1:0
10.12 Англия - Франция - 1:2

Полуфиналы

13.12 Аргентина - Хорватия - 3:0
14.12 Франция - Марокко - 2:0

Матч за 3-е место

17.12 Хорватия - Марокко - 2:1

Финал

18.12 18:00 Аргентина - Франция (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









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