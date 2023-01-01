РПЛ 2023/2024 - расписание матчей, турнирная таблица

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 на сегодня
Положение команд после 7-го тура:
1. Краснодар - 17 очков
2. Зенит - 14
3. Крылья Советов - 14
4. Динамо - 14
5. Урал - 13
6. Локомотив - 12
7. ЦСКА - 11
8. Ахмат - 10
9. Спартак - 10
10. Пари НН - 10
11. Ростов - 7
12. Сочи - 6
13. Рубин - 6
14. Оренбург - 5
15. Факел - 4
16. Балтика - 3
Лучшие бомбардиры
Матео Кассьерра («Зенит») - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня
Результаты игр
7-й тур
02.09 Урал - Ахмат - 0:1
02.09 Пари НН - Рубин - 2:1
02.09 Крылья Советов - Факел - 3:0
02.09 Краснодар - Спартак - 2:0
03.09 Оренбург - Сочи - 3:0
03.09 Локомотив - Балтика - 3:2
03.09 ЦСКА - Зенит - 1:1
03.09 Ростов - Динамо - 1:2
8-й тур
15.09 19:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)
16.09 14:00 ЦСКА - Крылья Советов (Матч Премьер)
16.09 16:30 Ахмат - Краснодар (Матч Премьер)
16.09 19:00 Спартак - Сочи (Матч Премьер)
16.09 21:15 Балтика - Ростов (Матч Премьер)
17.09 14:00 Урал - Факел (Матч Премьер)
17.09 16:30 Рубин - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
17.09 19:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)
9-й тур
23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи
23.09 16:30 Балтика - Ахмат
23.09 19:00 Спартак - Динамо
24.09 14:00 Пари НН - Оренбург
24.09 16:30 Зенит - Локомотив
24.09 19:00 Краснодар - Урал
24.09 19:00 Ростов - ЦСКА
25.09 19:00 Факел - Рубин
Время начала матчей - московское.