



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Лучшие бомбардиры РПЛ 2023/2024



Матео Кассьерра («Зенит») - 8, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5.





Турнирная таблица РПЛ



Положение команд после 10-го тура.



1. Краснодар - 24 (7-3-0, 16-3)

2. Крылья Советов - 21 (6-3-1, 25-12)

3. Локомотив - 18 (5-3-2, 16-14)

4. Зенит - 17 (5-2-3, 20-11)

5. Спартак - 16 (5-1-4, 14-16)

6. ЦСКА - 16 (4-4-2, 20-15)

7. Динамо - 16 (4-4-2, 17-15)

8. Урал - 15 (4-3-3, 10-12)

9. Пари НН - 14 (4-2-4, 9-9)

10. Ахмат - 12 (3-3-4, 12-11)

11. Оренбург - 11 (3-2-5, 13-17)

12. Ростов - 10 (2-4-4, 15-21)

13. Рубин - 9 (2-3-5, 10-20)

14. Факел - 8 (2-2-6, 7-14)

15. Балтика - 7 (2-1-7, 9-16)

16. Сочи - 6 (2-0-8, 9-16)



Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.





Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024



10-й тур



29.09 Ростов - Урал - 2:2

30.09 Оренбург - Зенит - 3:1

30.09 Локомотив - Пари НН - 1:0

30.09 Рубин - Краснодар - 0:2

30.09 ЦСКА - Балтика - 1:0

01.10 Факел - Сочи - 2:0

01.10 Крылья Советов - Спартак - 4:0

01.10 Ахмат - Динамо - 1:1



11-й тур



07.10 12:00 Урал - Локомотив (Матч Премьер)

07.10 14:00 Сочи - Зенит (Матч Премьер)

07.10 16:30 Балтика - Оренбург (Матч Премьер)

07.10 19:00 Краснодар - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)

08.10 14:00 Пари НН - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

08.10 16:30 Динамо - Факел (Матч Премьер)

08.10 19:00 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)

08.10 19:00 Ахмат - Рубин (Матч Премьер)



12-й тур



21.10 12:00 Оренбург - Факел

21.10 14:00 Рубин - ЦСКА

21.10 16:30 Локомотив - Динамо

21.10 19:00 Балтика - Краснодар

22.10 12:00 Урал - Сочи

22.10 14:00 Спартак - Пари НН

22.10 16:30 Зенит - Крылья Советов

22.10 19:00 Ростов - Ахмат



Время начала матчей РПЛ - московское.