Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры РПЛ 2023/2024
Матео Кассьерра («Зенит») - 8, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5.
Турнирная таблица РПЛ
Положение команд после 10-го тура.
1. Краснодар - 24 (7-3-0, 16-3)
2. Крылья Советов - 21 (6-3-1, 25-12)
3. Локомотив - 18 (5-3-2, 16-14)
4. Зенит - 17 (5-2-3, 20-11)
5. Спартак - 16 (5-1-4, 14-16)
6. ЦСКА - 16 (4-4-2, 20-15)
7. Динамо - 16 (4-4-2, 17-15)
8. Урал - 15 (4-3-3, 10-12)
9. Пари НН - 14 (4-2-4, 9-9)
10. Ахмат - 12 (3-3-4, 12-11)
11. Оренбург - 11 (3-2-5, 13-17)
12. Ростов - 10 (2-4-4, 15-21)
13. Рубин - 9 (2-3-5, 10-20)
14. Факел - 8 (2-2-6, 7-14)
15. Балтика - 7 (2-1-7, 9-16)
16. Сочи - 6 (2-0-8, 9-16)
Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.
Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024
10-й тур
29.09 Ростов - Урал - 2:2
30.09 Оренбург - Зенит - 3:1
30.09 Локомотив - Пари НН - 1:0
30.09 Рубин - Краснодар - 0:2
30.09 ЦСКА - Балтика - 1:0
01.10 Факел - Сочи - 2:0
01.10 Крылья Советов - Спартак - 4:0
01.10 Ахмат - Динамо - 1:1
11-й тур
07.10 12:00 Урал - Локомотив (Матч Премьер)
07.10 14:00 Сочи - Зенит (Матч Премьер)
07.10 16:30 Балтика - Оренбург (Матч Премьер)
07.10 19:00 Краснодар - Ростов (Матч ТВ, Матч Премьер)
08.10 14:00 Пари НН - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)
08.10 16:30 Динамо - Факел (Матч Премьер)
08.10 19:00 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)
08.10 19:00 Ахмат - Рубин (Матч Премьер)
12-й тур
21.10 12:00 Оренбург - Факел
21.10 14:00 Рубин - ЦСКА
21.10 16:30 Локомотив - Динамо
21.10 19:00 Балтика - Краснодар
22.10 12:00 Урал - Сочи
22.10 14:00 Спартак - Пари НН
22.10 16:30 Зенит - Крылья Советов
22.10 19:00 Ростов - Ахмат
Время начала матчей РПЛ - московское.