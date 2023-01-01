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Расписание матчей 15-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица



РПЛ 2023 2024, расписание, таблица

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

В турнире принимают участие 16 клубов. Каждая команда сыграет между собой два раза - дома и в гостях.

Арены клубов РПЛ

Самые вместительные арены в РПЛ у «Зенита» (63 145), «Сочи» (45 959), «Спартака» (45 496), «Ростова» (45 415), «Пари НН» (44 242), «Рубина» (42 398) и «Крыльев Советов» (42 347). Самые маленькие стадионы у «Оренбурга» (10 046) и «Факела» (19 845).

Лучшие бомбардиры сезона 2023/2024


Матео Кассьерра («Зенит») - 11, Федор Чалов (ЦСКА) - 8, Джон Кордоба («Краснодар») - 7, Евгений Марков («Факел») - 6, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 6.

По количеству голевых передач лидируют Квинси Промес («Спартак») - 5, Роман Ежов («Крылья Советов») - 4, Иван Обляков (ЦСКА) - 4, Клаудиньо («Зенит») - 4.

Турнирная таблица РПЛ


После 14-го тура продолжает лидировать «Краснодар», в активе которого 31 очко. Второе место занимает «Зенит» (29 очков), на третьей строчке расположился ЦСКА (24 очка).

На четвертом месте находится «Крылья Советов» (22 очка), а замыкает пятерку лидеров «Динамо» (22).

Места с 6-го по 8-е занимают «Локомотив» (21 очко), «Спартак» (21) и «Пари НН» (20). Далее в таблице расположились следующие команды - «Рубин» (19 очков), «Факел» (18), «Ростов» (17) и «Урал» (16).

В зоне переходных матчей расположились «Оренбург» (13 очков) и «Ахмат» (12), а замыкают турнирную таблицу «Балтика» (11) и «Сочи» (10).

Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024


В 14-м туре были зафиксированы следующие результаты. 4 ноября «Ахмат» уступил дома «Факелу» (1:2), «Балтика» проиграла на своем поле «Зениту» (0:2). 5 ноября «Краснодар» выиграл дома у «Крыльев советов» (2:1), ЦСКА одержал дома победу над  «Пари НН» (3:2), а «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

6 ноября «Оренбург» поделил очки с «Ростовом» (1:1), «Урал» уступил дома «Рубину» (0:1), а «Сочи» сыграл дома вничью с «Динамо» (3:3).

Интересные факты: 1. «Зенит» одержал четвертую победу подряд, 2. «Ахмат» потерпел четвертое подряд поражение, 3. «Факел» выиграл три матча подряд.

В 15-м туре состоятся следующие матчи: 11 ноября - «Факел» - ЦСКА (14:00 мск), «Крылья Советов» - «Урал» (14:00, Матч ТВ), «Локомотив» - «Ахмат» (16:30), «Зенит» - «Краснодар» (19:30, Матч ТВ); 12 ноября - «Пари НН» - «Балтика» (14:00), «Динамо» - «Оренбург» (16:30), «Сочи» - «Рубин» (19:00), «Спартак» - «Ростов» (19:30, Матч ТВ).









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