



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024



Положение команд после 1-го тура:



1. Краснодар - 3 очка

2. Зенит - 3

3. Сочи - 3

4. Спартак - 3

5. Крылья Советов - 3

6. Ростов - 3

7. Урал - 3

8. Локомотив - 1

9. Рубин - 1

10. Оренбург - 0

11. Ахмат - 0

12. Факел - 0

13. ЦСКА - 0

14. Динамо - 0

15. Балтика - 0

16. Пари НН - 0



Лучшие бомбардиры



Даниил Хлусевич («Спартак») - 2, Матео Кассьерра («Зенит») - 2.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024



Результаты игр



1-й тур



21.07 Динамо - Краснодар - 1:3

22.07 Урал - ЦСКА - 2:1

22.07 Пари НН - Зенит - 0:2

22.07 Локомотив - Рубин - 2:2

22.07 Ахмат - Крылья Советов - 1:2

23.07 Спартак - Оренбург - 3:2

23.07 Ростов - Факел - 2:1

23.07 Сочи - Балтика - 2:0



2-й тур



29.07 15:00 Крылья Советов - Динамо (Матч Премьер)

29.07 17:30 Урал - Пари НН (Матч Премьер)

29.07 20:00 Ростов - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

30.07 15:00 Рубин - Оренбург (Матч Премьер)

30.07 17:30 Факел - Локомотив (Матч Премьер)

30.07 20:00 Ахмат - ЦСКА (Матч Премьер)

30.07 20:00 Краснодар - Сочи (Матч ТВ)

31.07 19:30 Спартак - Балтика (Матч ТВ, Матч Премьер)



3-й тур



04.08 20:00 Краснодар - Пари НН

05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов

05.08 17:30 Оренбург - Урал

05.08 17:30 Рубин - Спартак

05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив

06.08 15:00 Зенит - Динамо

06.08 17:30 Балтика - Факел

06.08 20:00 Сочи - Ахмат



Время начала матчей - московское.