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Расписание матчей 2-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица чемпионата России по футболу



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024


Положение команд после 1-го тура:

1. Краснодар - 3 очка
2. Зенит - 3
3. Сочи - 3
4. Спартак - 3
5. Крылья Советов - 3
6. Ростов - 3
7. Урал - 3
8. Локомотив - 1
9. Рубин - 1
10. Оренбург - 0
11. Ахмат - 0
12. Факел - 0
13. ЦСКА - 0
14. Динамо - 0
15. Балтика - 0
16. Пари НН - 0

Лучшие бомбардиры

Даниил Хлусевич («Спартак») - 2, Матео Кассьерра («Зенит») - 2.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024


Результаты игр

1-й тур

21.07 Динамо - Краснодар - 1:3
22.07 Урал - ЦСКА - 2:1
22.07 Пари НН - Зенит - 0:2
22.07 Локомотив - Рубин - 2:2
22.07 Ахмат - Крылья Советов - 1:2
23.07 Спартак - Оренбург - 3:2
23.07 Ростов - Факел - 2:1
23.07 Сочи - Балтика - 2:0

2-й тур

29.07 15:00 Крылья Советов - Динамо (Матч Премьер)
29.07 17:30 Урал - Пари НН (Матч Премьер)
29.07 20:00 Ростов - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
30.07 15:00 Рубин - Оренбург (Матч Премьер)
30.07 17:30 Факел - Локомотив (Матч Премьер)
30.07 20:00 Ахмат - ЦСКА (Матч Премьер)
30.07 20:00 Краснодар - Сочи (Матч ТВ)
31.07 19:30 Спартак - Балтика (Матч ТВ, Матч Премьер)

3-й тур

04.08 20:00 Краснодар - Пари НН
05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов
05.08 17:30 Оренбург - Урал
05.08 17:30 Рубин - Спартак
05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив
06.08 15:00 Зенит - Динамо
06.08 17:30 Балтика - Факел
06.08 20:00 Сочи - Ахмат

Время начала матчей - московское.









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