Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024
Положение команд после 2-го тура:
1. Краснодар - 6 очков
2. Спартак - 6
3. Локомотив - 4
4. Зенит - 4
5. Крылья Советов - 4
6. Ростов - 4
7. Урал - 4
8. ЦСКА - 3
9. Сочи - 3
10. Рубин - 2
11. Оренбург - 1
12. Динамо - 1
13. Пари НН - 1
14. Ахмат - 0
15. Балтика - 0
16. Факел - 0
Лучшие бомбардиры
Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3, Федор Чалов (ЦСКА) - 3.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024
Результаты игр
2-й тур
29.07 Крылья Советов - Динамо - 3:3
29.07 Урал - Пари НН - 0:0
29.07 Ростов - Зенит - 1:1
30.07 Рубин - Оренбург - 1:1
30.07 Факел - Локомотив - 1:4
30.07 Ахмат - ЦСКА - 2:3
30.07 Краснодар - Сочи - 2:0
31.07 Спартак - Балтика - 2:1
3-й тур
04.08 20:00 Краснодар - Пари НН
05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов
05.08 17:30 Оренбург - Урал (Матч ТВ)
05.08 17:30 Рубин - Спартак
05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)
06.08 17:30 Балтика - Факел
06.08 19:00 Зенит - Динамо (Матч ТВ)
06.08 20:00 Сочи - Ахмат
4-й тур
11.08 18:00 Урал - Спартак
12.08 15:00 Локомотив - Крылья Советов
12.08 17:30 Оренбург - Краснодар
12.08 20:00 Ростов - Рубин
13.08 15:00 Динамо - Балтика
13.08 17:30 Зенит - Факел
13.08 20:00 ЦСКА - Сочи
14.08 19:30 Пари НН - Ахмат
Время начала матчей - московское.