



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024



Положение команд после 2-го тура:



1. Краснодар - 6 очков

2. Спартак - 6

3. Локомотив - 4

4. Зенит - 4

5. Крылья Советов - 4

6. Ростов - 4

7. Урал - 4

8. ЦСКА - 3

9. Сочи - 3

10. Рубин - 2

11. Оренбург - 1

12. Динамо - 1

13. Пари НН - 1

14. Ахмат - 0

15. Балтика - 0

16. Факел - 0



Лучшие бомбардиры



Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3, Федор Чалов (ЦСКА) - 3.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024



Результаты игр



2-й тур



29.07 Крылья Советов - Динамо - 3:3

29.07 Урал - Пари НН - 0:0

29.07 Ростов - Зенит - 1:1

30.07 Рубин - Оренбург - 1:1

30.07 Факел - Локомотив - 1:4

30.07 Ахмат - ЦСКА - 2:3

30.07 Краснодар - Сочи - 2:0

31.07 Спартак - Балтика - 2:1



3-й тур



04.08 20:00 Краснодар - Пари НН

05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов

05.08 17:30 Оренбург - Урал (Матч ТВ)

05.08 17:30 Рубин - Спартак

05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)

06.08 17:30 Балтика - Факел

06.08 19:00 Зенит - Динамо (Матч ТВ)

06.08 20:00 Сочи - Ахмат



4-й тур



11.08 18:00 Урал - Спартак

12.08 15:00 Локомотив - Крылья Советов

12.08 17:30 Оренбург - Краснодар

12.08 20:00 Ростов - Рубин

13.08 15:00 Динамо - Балтика

13.08 17:30 Зенит - Факел

13.08 20:00 ЦСКА - Сочи

14.08 19:30 Пари НН - Ахмат



Время начала матчей - московское.