Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня
Положение команд после 3-го тура:
1. Спартак - 9 очков
2. Краснодар - 9
3. Крылья Советов - 7
4. Урал - 7
5. ЦСКА - 6
6. Динамо - 4
7. Зенит - 4
8. Локомотив - 4
9. Ростов - 4
10. Ахмат - 3
11. Сочи - 3
12. Балтика - 3
13. Рубин - 2
14. Оренбург - 1
15. Пари НН - 1
16. Факел - 0
Лучшие бомбардиры
Федор Чалов (ЦСКА) - 4, Константин Тюкавин («Динамо») - 3, Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня
Результаты игр
3-й тур
04.08 Краснодар - Пари НН - 1:0
05.08 Крылья Советов - Ростов - 5:1
05.08 Оренбург - Урал - 0:2
05.08 Рубин - Спартак - 1:4
05.08 ЦСКА - Локомотив - 4:1
06.08 Балтика - Факел - 2:1
06.08 Зенит - Динамо - 2:3
06.08 Сочи - Ахмат - 1:2
4-й тур
11.08 18:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)
12.08 15:00 Локомотив - Крылья Советов (Матч Премьер)
12.08 17:30 Оренбург - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)
12.08 20:00 Ростов - Рубин (Матч Премьер)
13.08 15:00 Динамо - Балтика (Матч Премьер)
13.08 17:30 Зенит - Факел (Матч Премьер)
13.08 20:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
14.08 19:30 Пари НН - Ахмат (Матч Премьер)
5-й тур
18.08 19:30 Рубин - Крылья Советов
19.08 15:00 Динамо - ЦСКА
19.08 17:30 Балтика - Урал
19.08 19:30 Краснодар - Локомотив
19.08 20:00 Сочи - Ростов
20.08 17:30 Факел - Пари НН
20.08 19:30 Спартак - Зенит
20.08 20:00 Ахмат - Оренбург
Время начала матчей - московское.