



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня



Положение команд после 3-го тура:



1. Спартак - 9 очков

2. Краснодар - 9

3. Крылья Советов - 7

4. Урал - 7

5. ЦСКА - 6

6. Динамо - 4

7. Зенит - 4

8. Локомотив - 4

9. Ростов - 4

10. Ахмат - 3

11. Сочи - 3

12. Балтика - 3

13. Рубин - 2

14. Оренбург - 1

15. Пари НН - 1

16. Факел - 0



Лучшие бомбардиры



Федор Чалов (ЦСКА) - 4, Константин Тюкавин («Динамо») - 3, Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня



Результаты игр



3-й тур



04.08 Краснодар - Пари НН - 1:0

05.08 Крылья Советов - Ростов - 5:1

05.08 Оренбург - Урал - 0:2

05.08 Рубин - Спартак - 1:4

05.08 ЦСКА - Локомотив - 4:1

06.08 Балтика - Факел - 2:1

06.08 Зенит - Динамо - 2:3

06.08 Сочи - Ахмат - 1:2



4-й тур



11.08 18:00 Урал - Спартак (Матч Премьер)

12.08 15:00 Локомотив - Крылья Советов (Матч Премьер)

12.08 17:30 Оренбург - Краснодар (Матч ТВ, Матч Премьер)

12.08 20:00 Ростов - Рубин (Матч Премьер)

13.08 15:00 Динамо - Балтика (Матч Премьер)

13.08 17:30 Зенит - Факел (Матч Премьер)

13.08 20:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

14.08 19:30 Пари НН - Ахмат (Матч Премьер)



5-й тур



18.08 19:30 Рубин - Крылья Советов

19.08 15:00 Динамо - ЦСКА

19.08 17:30 Балтика - Урал

19.08 19:30 Краснодар - Локомотив

19.08 20:00 Сочи - Ростов

20.08 17:30 Факел - Пари НН

20.08 19:30 Спартак - Зенит

20.08 20:00 Ахмат - Оренбург



Время начала матчей - московское.