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Расписание матчей 5-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.

Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня


Положение команд после 4-го тура:

1. Краснодар - 12 очков 
2. Урал - 10 
3. ЦСКА - 9 
4. Спартак - 9 
5. Крылья Советов - 8 
6. Зенит - 4 7 
7. Динамо - 4 7 
8. Ростов - 7 
9. Локомотив - 5 
10. Пари НН - 4 
11. Ахмат - 3 
12. Сочи - 3 
13. Балтика - 3 
14. Рубин - 2 
15. Оренбург - 1 
16. Факел - 0

Лучшие бомбардиры

Федор Чалов (ЦСКА) - 4, Тео Бонгонда («Спартак») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3, Константин Тюкавин («Динамо») - 3, Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Николай Комличенко («Ростов») - 3, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 3.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня


Результаты игр

4-й тур

11.08 Урал - Спартак - 3:2
12.08 Локомотив - Крылья Советов - 1:1
12.08 Оренбург - Краснодар - 0:2
12.08 Ростов - Рубин - 3:0
13.08 Динамо - Балтика - 2:0
13.08 Зенит - Факел - 2:0
13.08 ЦСКА - Сочи - 3:1
14.08 Пари НН - Ахмат - 2:0

5-й тур

18.08 19:30 Рубин - Крылья Советов (Матч Премьер)
19.08 15:00 Динамо - ЦСКА (Матч Премьер)
19.08 17:30 Балтика - Урал (Матч Премьер)
19.08 19:30 Краснодар - Локомотив (Матч ТВ)
19.08 20:00 Сочи - Ростов (Матч Премьер)
20.08 17:30 Факел - Пари НН (Матч Премьер)
20.08 19:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
20.08 20:00 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)

6-й тур

25.08 17:30 Оренбург - ЦСКА
25.08 20:00 Факел - Краснодар
26.08 15:00 Зенит - Урал
26.08 17:30 Рубин - Динамо
26.08 19:30 Спартак - Ахмат
26.08 20:00 Пари НН - Ростов
27.08 17:30 Крылья Советов - Балтика
27.08 20:00 Сочи - Локомотив

Время начала матчей - московское.









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