Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня
Положение команд после 4-го тура:
1. Краснодар - 12 очков
2. Урал - 10
3. ЦСКА - 9
4. Спартак - 9
5. Крылья Советов - 8
6. Зенит - 4 7
7. Динамо - 4 7
8. Ростов - 7
9. Локомотив - 5
10. Пари НН - 4
11. Ахмат - 3
12. Сочи - 3
13. Балтика - 3
14. Рубин - 2
15. Оренбург - 1
16. Факел - 0
Лучшие бомбардиры
Федор Чалов (ЦСКА) - 4, Тео Бонгонда («Спартак») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3, Константин Тюкавин («Динамо») - 3, Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Николай Комличенко («Ростов») - 3, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 3.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня
Результаты игр
4-й тур
11.08 Урал - Спартак - 3:2
12.08 Локомотив - Крылья Советов - 1:1
12.08 Оренбург - Краснодар - 0:2
12.08 Ростов - Рубин - 3:0
13.08 Динамо - Балтика - 2:0
13.08 Зенит - Факел - 2:0
13.08 ЦСКА - Сочи - 3:1
14.08 Пари НН - Ахмат - 2:0
5-й тур
18.08 19:30 Рубин - Крылья Советов (Матч Премьер)
19.08 15:00 Динамо - ЦСКА (Матч Премьер)
19.08 17:30 Балтика - Урал (Матч Премьер)
19.08 19:30 Краснодар - Локомотив (Матч ТВ)
19.08 20:00 Сочи - Ростов (Матч Премьер)
20.08 17:30 Факел - Пари НН (Матч Премьер)
20.08 19:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
20.08 20:00 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)
6-й тур
25.08 17:30 Оренбург - ЦСКА
25.08 20:00 Факел - Краснодар
26.08 15:00 Зенит - Урал
26.08 17:30 Рубин - Динамо
26.08 19:30 Спартак - Ахмат
26.08 20:00 Пари НН - Ростов
27.08 17:30 Крылья Советов - Балтика
27.08 20:00 Сочи - Локомотив
Время начала матчей - московское.