



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня



Положение команд после 4-го тура:



1. Краснодар - 12 очков

2. Урал - 10

3. ЦСКА - 9

4. Спартак - 9

5. Крылья Советов - 8

6. Зенит - 4 7

7. Динамо - 4 7

8. Ростов - 7

9. Локомотив - 5

10. Пари НН - 4

11. Ахмат - 3

12. Сочи - 3

13. Балтика - 3

14. Рубин - 2

15. Оренбург - 1

16. Факел - 0



Лучшие бомбардиры



Федор Чалов (ЦСКА) - 4, Тео Бонгонда («Спартак») - 3, Наир Тикнизян («Локомотив») - 3, Константин Тюкавин («Динамо») - 3, Матео Кассьерра («Зенит») - 3, Николай Комличенко («Ростов») - 3, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 3.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня



Результаты игр



4-й тур



11.08 Урал - Спартак - 3:2

12.08 Локомотив - Крылья Советов - 1:1

12.08 Оренбург - Краснодар - 0:2

12.08 Ростов - Рубин - 3:0

13.08 Динамо - Балтика - 2:0

13.08 Зенит - Факел - 2:0

13.08 ЦСКА - Сочи - 3:1

14.08 Пари НН - Ахмат - 2:0



5-й тур



18.08 19:30 Рубин - Крылья Советов (Матч Премьер)

19.08 15:00 Динамо - ЦСКА (Матч Премьер)

19.08 17:30 Балтика - Урал (Матч Премьер)

19.08 19:30 Краснодар - Локомотив (Матч ТВ)

19.08 20:00 Сочи - Ростов (Матч Премьер)

20.08 17:30 Факел - Пари НН (Матч Премьер)

20.08 19:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)

20.08 20:00 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)



6-й тур



25.08 17:30 Оренбург - ЦСКА

25.08 20:00 Факел - Краснодар

26.08 15:00 Зенит - Урал

26.08 17:30 Рубин - Динамо

26.08 19:30 Спартак - Ахмат

26.08 20:00 Пари НН - Ростов

27.08 17:30 Крылья Советов - Балтика

27.08 20:00 Сочи - Локомотив



Время начала матчей - московское.