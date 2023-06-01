Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня



Положение команд после 5-го тура:



1. Краснодар - 13 очков

2. Урал - 13

3. Динамо - 10

4. Зенит - 10

5. ЦСКА - 9

6. Спартак - 9

7. Крылья Советов - 8

8. Ростов - 7

9. Ахмат - 6

10. Сочи - 6

11. Локомотив - 6

12. Рубин - 5

13. Пари НН - 4

14. Балтика - 3

15. Факел - 3

16. Оренбург - 1



Лучшие бомбардиры



Матео Кассьерра («Зенит») - 4, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня



Результаты игр



5-й тур



18.08 Рубин - Крылья Советов - 2:1

19.08 Динамо - ЦСКА - 2:1

19.08 Балтика - Урал - 0:1

19.08 Краснодар - Локомотив - 1:1

19.08 Сочи - Ростов - 4:0

20.08 Факел - Пари НН - 2:0

20.08 Спартак - Зенит - 1:3

20.08 Ахмат - Оренбург - 4:0



6-й тур



25.08 17:30 Оренбург - ЦСКА (Матч Премьер)

25.08 20:00 Факел - Краснодар (Матч Премьер)

26.08 15:00 Зенит - Урал (Матч Премьер)

26.08 17:30 Рубин - Динамо (Матч Премьер)

26.08 19:30 Спартак - Ахмат (Матч ТВ)

26.08 20:00 Пари НН - Ростов (Матч Премьер)

27.08 17:30 Крылья Советов - Балтика (Матч Премьер)

27.08 20:00 Сочи - Локомотив (Матч Премьер)



7-й тур



02.09 13:00 Урал - Ахмат

02.09 15:15 Пари НН - Рубин

02.09 17:30 Крылья Советов - Факел

02.09 20:00 Краснодар - Спартак

03.09 13:00 Оренбург - Сочи

03.09 15:15 Локомотив - Балтика

03.09 17:30 ЦСКА - Зенит

03.09 20:00 Ростов - Динамо



Время начала матчей - московское.