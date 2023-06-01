Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 сегодня
Положение команд после 5-го тура:
1. Краснодар - 13 очков
2. Урал - 13
3. Динамо - 10
4. Зенит - 10
5. ЦСКА - 9
6. Спартак - 9
7. Крылья Советов - 8
8. Ростов - 7
9. Ахмат - 6
10. Сочи - 6
11. Локомотив - 6
12. Рубин - 5
13. Пари НН - 4
14. Балтика - 3
15. Факел - 3
16. Оренбург - 1
Лучшие бомбардиры
Матео Кассьерра («Зенит») - 4, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024 сегодня
Результаты игр
5-й тур
18.08 Рубин - Крылья Советов - 2:1
19.08 Динамо - ЦСКА - 2:1
19.08 Балтика - Урал - 0:1
19.08 Краснодар - Локомотив - 1:1
19.08 Сочи - Ростов - 4:0
20.08 Факел - Пари НН - 2:0
20.08 Спартак - Зенит - 1:3
20.08 Ахмат - Оренбург - 4:0
6-й тур
25.08 17:30 Оренбург - ЦСКА (Матч Премьер)
25.08 20:00 Факел - Краснодар (Матч Премьер)
26.08 15:00 Зенит - Урал (Матч Премьер)
26.08 17:30 Рубин - Динамо (Матч Премьер)
26.08 19:30 Спартак - Ахмат (Матч ТВ)
26.08 20:00 Пари НН - Ростов (Матч Премьер)
27.08 17:30 Крылья Советов - Балтика (Матч Премьер)
27.08 20:00 Сочи - Локомотив (Матч Премьер)
7-й тур
02.09 13:00 Урал - Ахмат
02.09 15:15 Пари НН - Рубин
02.09 17:30 Крылья Советов - Факел
02.09 20:00 Краснодар - Спартак
03.09 13:00 Оренбург - Сочи
03.09 15:15 Локомотив - Балтика
03.09 17:30 ЦСКА - Зенит
03.09 20:00 Ростов - Динамо
Время начала матчей - московское.