Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 на сегодня



Положение команд после 6-го тура:



1. Краснодар - 14 очков

2. Зенит - 13

3. Урал - 13

4. Крылья Советов - 11

5. Динамо - 11

6. ЦСКА - 10

7. Спартак - 10

8. Локомотив - 9

9. Ахмат - 7

10. Пари НН - 7

11. Ростов - 7

12. Сочи - 6

13. Рубин - 6

14. Факел - 4

13. Балтика - 3

16. Оренбург - 2



Лучшие бомбардиры



Матео Кассьерра («Зенит») - 6, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты игр



6-й тур



25.08 Оренбург - ЦСКА - 1:1

25.08 Факел - Краснодар - 0:0

26.08 Зенит - Урал - 4:0

26.08 Рубин - Динамо - 2:2

26.08 Спартак - Ахмат - 0:0

26.08 Пари НН - Ростов - 1:0

27.08 Крылья Советов - Балтика - 2:1

27.08 Сочи - Локомотив - 0:1



7-й тур



02.09 13:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)

02.09 15:15 Пари НН - Рубин (Матч Премьер)

02.09 17:30 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

02.09 20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)

03.09 13:00 Оренбург - Сочи (Матч Премьер)

03.09 15:15 Локомотив - Балтика (Матч Премьер)

03.09 17:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

03.09 20:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)



8-й тур



15.09 19:00 Динамо - Пари НН

16.09 14:00 ЦСКА - Крылья Советов

16.09 16:30 Ахмат - Краснодар

16.09 19:00 Сочи - Спартак

16.09 21:15 Балтика - Ростов

17.09 14:00 Урал - Факел

17.09 16:30 Рубин - Зенит

17.09 19:00 Локомотив - Оренбург



Время начала матчей - московское.