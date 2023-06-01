Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 на сегодня
Положение команд после 6-го тура:
1. Краснодар - 14 очков
2. Зенит - 13
3. Урал - 13
4. Крылья Советов - 11
5. Динамо - 11
6. ЦСКА - 10
7. Спартак - 10
8. Локомотив - 9
9. Ахмат - 7
10. Пари НН - 7
11. Ростов - 7
12. Сочи - 6
13. Рубин - 6
14. Факел - 4
13. Балтика - 3
16. Оренбург - 2
Лучшие бомбардиры
Матео Кассьерра («Зенит») - 6, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня
Результаты игр
6-й тур
25.08 Оренбург - ЦСКА - 1:1
25.08 Факел - Краснодар - 0:0
26.08 Зенит - Урал - 4:0
26.08 Рубин - Динамо - 2:2
26.08 Спартак - Ахмат - 0:0
26.08 Пари НН - Ростов - 1:0
27.08 Крылья Советов - Балтика - 2:1
27.08 Сочи - Локомотив - 0:1
7-й тур
02.09 13:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)
02.09 15:15 Пари НН - Рубин (Матч Премьер)
02.09 17:30 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)
02.09 20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)
03.09 13:00 Оренбург - Сочи (Матч Премьер)
03.09 15:15 Локомотив - Балтика (Матч Премьер)
03.09 17:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
03.09 20:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)
8-й тур
15.09 19:00 Динамо - Пари НН
16.09 14:00 ЦСКА - Крылья Советов
16.09 16:30 Ахмат - Краснодар
16.09 19:00 Сочи - Спартак
16.09 21:15 Балтика - Ростов
17.09 14:00 Урал - Факел
17.09 16:30 Рубин - Зенит
17.09 19:00 Локомотив - Оренбург
Время начала матчей - московское.