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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2023/2024, результаты, турнирная таблица РПЛ



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024


Положение команд по итогам сезона 2022/2023:

1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ проведут стыковые матчи с клубами, занявшми 3 и 4 местаа в ФНЛ.

Расписание переходных матчей

7 июня, среда

15:00 Енисей - Факел
18:00 Родина - Пари НН

10 июня, суббота

14:30 Пари НН - Родина
17:30 Факел - Енисей


Лучшие бомбардиры чемпионата

Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание чемпионата России по футболу 2023/2024


Станет известно позднее.









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