



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024



Положение команд по итогам сезона 2022/2023:





1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ проведут стыковые матчи с клубами, занявшми 3 и 4 местаа в ФНЛ.



Расписание переходных матчей



7 июня, среда



15:00 Енисей - Факел

18:00 Родина - Пари НН



10 июня, суббота



14:30 Пари НН - Родина

17:30 Факел - Енисей



Лучшие бомбардиры чемпионата



Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание чемпионата России по футболу 2023/2024



Станет известно позднее.

