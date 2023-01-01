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Расписание матчей чемпионата России по футболу РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024


Положение команд по итогам сезона 2022/2023:

1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.

Расписание переходных матчей

7 июня, среда

15:00 Енисей - Факел - 0:1
18:00 Родина - Пари НН - 0:3

10 июня, суббота

14:30 Пари НН - Родина - 0:2
17:30 Факел - Енисей - 2:0


Лучшие бомбардиры чемпионата

Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание чемпионата России по футболу 2023/2024


Расписание станет известно позднее.

Матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и победителем Кубка России ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».









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