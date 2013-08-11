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Расписание матчей чемпионата России по футболу РПЛ 2023/2024



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024


Положение команд по итогам сезона 2022/2023:

1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.

Расписание переходных матчей

7 июня, среда

15:00 Енисей - Факел - 0:1
18:00 Родина - Пари НН - 0:3

10 июня, суббота

14:30 Пари НН - Родина - 0:2
17:30 Факел - Енисей - 2:0


Лучшие бомбардиры чемпионата

Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024


Матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и победителем Кубка России ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

1-й тур
21-23 июля

Спартак - Оренбург
Ростов - Факел
Динамо - Краснодар
Локомотив - Рубин
Ахмат - Крылья Советов
Сочи - Балтика
Пари НН - Зенит
Урал - ЦСКА

2-й тур
28-30 июля

Спартак - Балтика
Ростов - Зенит
Краснодар - Сочи
Крылья Советов - Динамо
Ахмат - ЦСКА
Рубин - Оренбург
Факел - Локомотив
Урал - Пари НН

3-й тур
4-6 августа

Зенит - Динамо
Краснодар - Пари НН
Крылья Советов - Ростов
ЦСКА - Локомотив
Сочи - Ахмат
Рубин - Спартак
Балтика - Факел
Оренбург - Урал

4-й тур
11-13 августа

Зенит - Факел
Ростов - Рубин
ЦСКА - Сочи
Динамо - Балтика
Локомотив - Крылья Советов
Пари НН - Ахмат
Урал - Спартак
Оренбург - Краснодар

5-й тур
18-20 августа

Спартак - Зенит
Краснодар - Локомотив
Динамо - ЦСКА
Ахмат - Оренбург
Сочи - Ростов
Рубин - Крылья Советов
Балтика - Урал
Факел - Пари НН

6-й тур
25-27 августа

Зенит - Урал
Спартак - Ахмат
Крылья Советов - Балтика
Сочи - Локомотив
Рубин - Динамо
Пари НН - Ростов
Факел - Краснодар
Оренбург - ЦСКА

7-й тур
1-3 сентября

Ростов - Динамо
Краснодар - Спартак
Крылья Советов - Факел
ЦСКА - Зенит
Локомотив - Балтика
Пари НН - Рубин
Урал - Ахмат
Оренбург - Сочи

8-й тур
15-17 сентября

ЦСКА - Крылья Советов
Динамо - Пари НН
Локомотив - Оренбург
Ахмат - Краснодар
Сочи - Спартак
Рубин - Зенит
Балтика - Ростов
Урал - Факел

9-й тур
22-24 сентября

Зенит - Локомотив
Спартак - Динамо
Ростов - ЦСКА
Краснодар - Урал
Крылья Советов - Сочи
Балтика - Ахмат
Пари НН - Оренбург
Факел - Рубин

10-й тур
29 сентября - 1 октября

Ростов - Урал
Крылья Советов - Спартак
ЦСКА - Балтика
Локомотив - Пари НН
Ахмат - Динамо
Рубин - Краснодар
Факел - Сочи
Оренбург - Зенит

11-й тур
6-8 октября

Спартак - ЦСКА
Краснодар - Ростов
Динамо - Факел
Ахмат - Рубин
Сочи - Зенит
Балтика - Оренбург
Пари НН - Крылья Советов
Урал - Локомотив

12-й тур
20-22 октября

Зенит - Крылья Советов
Спартак - Пари НН
Ростов - Ахмат
Локомотив - Динамо
Рубин - ЦСКА
Балтика - Краснодар
Урал - Сочи
Оренбург - Факел

13-й тур
27-29 октября

Зенит - Ахмат
Ростов - Локомотив
Крылья Советов - Оренбург
ЦСКА - Краснодар
Динамо - Урал
Рубин - Балтика
Пари НН - Сочи
Факел - Спартак

14-й тур
3-5 ноября

Краснодар - Крылья Советов
ЦСКА - Пари НН
Локомотив - Спартак
Ахмат - Факел
Сочи - Динамо
Балтика - Зенит
Урал - Рубин
Оренбург - Ростов

15-й тур
10-12 ноября

Зенит - Краснодар
Спартак - Ростов
Крылья Советов - Урал
Динамо - Оренбург
Локомотив - Ахмат
Сочи - Рубин
Пари НН - Балтика
Факел - ЦСКА

16-й тур
24-26 ноября

Зенит - Сочи
Ростов - Пари НН
Крылья Советов - Локомотив
ЦСКА - Динамо
Рубин - Факел
Балтика - Спартак
Урал - Краснодар
Оренбург - Ахмат

17-й тур
1-3 декабря

Краснодар - Оренбург
ЦСКА - Ростов
Динамо - Рубин
Локомотив - Зенит
Ахмат - Спартак
Сочи - Крылья Советов
Пари НН - Урал
Факел - Балтика

18-й тур
8-10 декабря

Зенит - Пари НН
Спартак - Крылья Советов
Краснодар - ЦСКА
Локомотив - Урал
Ахмат - Ростов
Сочи - Оренбург
Балтика - Рубин
Факел - Динамо

19-й тур
1-3 марта

Зенит - Спартак
Ростов - Крылья Советов
Краснодар - Рубин
ЦСКА - Оренбург
Динамо - Локомотив
Ахмат - Урал
Балтика - Сочи
Пари НН - Факел

20-й тур
8-10 марта

Спартак - Факел
Ростов - Краснодар
Крылья Советов - ЦСКА
Динамо - Ахмат
Локомотив - Сочи
Рубин - Пари НН
Урал - Зенит
Оренбург - Балтика

21-й тур
15-17 марта

Зенит - Рубин
Краснодар - Балтика
ЦСКА - Спартак
Ахмат - Сочи
Пари НН - Локомотив
Факел - Крылья Советов
Урал - Ростов
Оренбург - Динамо

22-й тур
29-31 марта

Спартак - Урал
Крылья Советов - Зенит
Динамо - Ростов
Локомотив - Краснодар
Сочи - ЦСКА
Рубин - Ахмат
Балтика - Пари НН
Факел - Оренбург

23-й тур
5-7 апреля

Зенит - Балтика
Ростов - Сочи
ЦСКА - Факел
Динамо - Спартак
Ахмат - Локомотив
Пари НН - Краснодар
Урал - Крылья Советов
Оренбург - Рубин

24-й тур
12-14 апреля

Спартак - Сочи
Краснодар - Зенит
Крылья Советов - Рубин
Локомотив - ЦСКА
Ахмат - Балтика
Факел - Ростов
Урал - Динамо
Оренбург - Пари НН

25-й тур
19-21 апреля

Зенит - Оренбург
Ростов - Спартак
Краснодар - Факел
ЦСКА - Ахмат
Сочи - Урал
Рубин - Локомотив
Балтика - Крылья Советов
Пари НН - Динамо

26-й тур
26-28 апреля

Спартак - Локомотив
Ростов - Оренбург
Крылья Советов - Краснодар
Динамо - Зенит
Ахмат - Пари НН
Сочи - Факел
Рубин - Урал
Балтика - ЦСКА

27-й тур
3-5 мая

Краснодар - Ахмат
ЦСКА - Рубин
Динамо - Сочи
Локомотив - Ростов
Пари НН - Спартак
Факел - Зенит
Урал - Балтика
Оренбург - Крылья Советов

28-й тур
10-12 мая

Зенит - ЦСКА
Спартак - Краснодар
Крылья Советов - Ахмат
Сочи - Пари НН
Рубин - Ростов
Балтика - Динамо
Факел - Урал
Оренбург - Локомотив

29-й тур
17-19 мая

Спартак - Рубин
Ростов - Балтика
Динамо - Крылья Советов
Локомотив - Факел
Ахмат - Зенит
Сочи - Краснодар
Пари НН - ЦСКА
Урал - Оренбург

30-й тур
25 мая

Зенит - Ростов
Краснодар - Динамо
Крылья Советов - Пари НН
ЦСКА - Урал
Рубин - Сочи
Балтика - Локомотив
Факел - Ахмат
Оренбург - Спартак









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