



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 на сегодня



Положение команд после 7-го тура:



1. Краснодар - 17 очков

2. Зенит - 14

3. Крылья Советов - 14

4. Динамо - 14

5. Урал - 13

6. Локомотив - 12

7. ЦСКА - 11

8. Ахмат - 10

9. Спартак - 10

10. Пари НН - 10

11. Ростов - 7

12. Сочи - 6

13. Рубин - 6

14. Оренбург - 5

15. Факел - 4

16. Балтика - 3



Лучшие бомбардиры



Матео Кассьерра («Зенит») - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты игр



7-й тур



02.09 Урал - Ахмат - 0:1

02.09 Пари НН - Рубин - 2:1

02.09 Крылья Советов - Факел - 3:0

02.09 Краснодар - Спартак - 2:0

03.09 Оренбург - Сочи - 3:0

03.09 Локомотив - Балтика - 3:2

03.09 ЦСКА - Зенит - 1:1

03.09 Ростов - Динамо - 1:2



8-й тур



15.09 19:00 Динамо - Пари НН

16.09 14:00 ЦСКА - Крылья Советов

16.09 16:30 Ахмат - Краснодар

16.09 19:00 Сочи - Спартак

16.09 21:15 Балтика - Ростов

17.09 14:00 Урал - Факел

17.09 16:30 Рубин - Зенит

17.09 19:00 Локомотив - Оренбург



Расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ станет известно позднее.



9-й тур



23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи

23.09 16:30 Балтика - Ахмат

23.09 19:00 Спартак - Динамо

24.09 14:00 Пари НН - Оренбург

24.09 16:30 Зенит - Локомотив

24.09 19:00 Краснодар - Урал

24.09 19:00 Ростов - ЦСКА

25.09 19:00 Факел - Рубин



Время начала матчей - московское.