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Расписание матчей и турнирная таблица РПЛ 2023/2024, результаты игр, лучшие бомбардиры



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ 2023/2024 на сегодня


Положение команд после 7-го тура:

1. Краснодар - 17 очков
2. Зенит - 14
3. Крылья Советов - 14
4. Динамо - 14
5. Урал - 13
6. Локомотив - 12
7. ЦСКА - 11
8. Ахмат - 10
9. Спартак - 10
10. Пари НН - 10
11. Ростов - 7
12. Сочи - 6
13. Рубин - 6
14. Оренбург - 5
15. Факел - 4
16. Балтика - 3

Лучшие бомбардиры

Матео Кассьерра («Зенит») - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4, Федор Чалов (ЦСКА) - 4.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня


Результаты игр

7-й тур

02.09 Урал - Ахмат - 0:1
02.09 Пари НН - Рубин - 2:1
02.09 Крылья Советов - Факел - 3:0
02.09 Краснодар - Спартак - 2:0
03.09 Оренбург - Сочи - 3:0
03.09 Локомотив - Балтика - 3:2
03.09 ЦСКА - Зенит - 1:1
03.09 Ростов - Динамо - 1:2

8-й тур

15.09 19:00 Динамо - Пари НН
16.09 14:00 ЦСКА - Крылья Советов
16.09 16:30 Ахмат - Краснодар
16.09 19:00 Сочи - Спартак
16.09 21:15 Балтика - Ростов
17.09 14:00 Урал - Факел
17.09 16:30 Рубин - Зенит
17.09 19:00 Локомотив - Оренбург

Расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ станет известно позднее.

9-й тур

23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи
23.09 16:30 Балтика - Ахмат
23.09 19:00 Спартак - Динамо
24.09 14:00 Пари НН - Оренбург
24.09 16:30 Зенит - Локомотив
24.09 19:00 Краснодар - Урал
24.09 19:00 Ростов - ЦСКА
25.09 19:00 Факел - Рубин

Время начала матчей - московское.









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