Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РФПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РФПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр на сегодня и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры РФПЛ 2023/2024
Матео Кассьерра («Зенит») - 7, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5, Федор Чалов (ЦСКА) - 5, Федор Смолов («Динамо») - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4.
Турнирная таблица Премьер-лиги 2023/2024
Расписание и результаты матчей РФПЛ 2023/2024
8-й тур
15.09 Динамо - Пари НН - 1:1
16.09 ЦСКА - Крылья Советов - 2:2
16.09 Ахмат - Краснодар - 1:1
16.09 Спартак - Сочи - 1:0
16.09 Балтика - Ростов - 2:2
17.09 Урал - Факел - 0:0
17.09 Рубин - Зенит - 0:3
17.09 Локомотив - Оренбург - 0:2
9-й тур
23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч Премьер)
23.09 16:30 Балтика - Ахмат (Матч Премьер)
23.09 19:00 Спартак - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
24.09 14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)
24.09 16:30 Зенит - Локомотив (Матч Премьер)
24.09 19:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)
24.09 19:00 Ростов - ЦСКА (Матч Премьер)
25.09 19:00 Факел - Рубин (Матч Премьер)
10-й тур
29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)
30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)
30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)
30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)
30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)
01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)
01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
Время начала матчей - московское.