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Расписание матчей РФПЛ 2023/2024 сегодня, результаты, где смотреть трансляции



Чемпионат России по футболу 2023 2024, РФПЛ

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РФПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РФПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр на сегодня и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры РФПЛ 2023/2024 на сегодня4

Матео Кассьерра («Зенит») - 8, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5.

Турнирная таблица Премьер-лиги 2023/2024

Расписание и результаты матчей РФПЛ 2023/2024


9-й тур

23.09 Крылья Советов - Сочи - 2:1
23.09 Балтика - Ахмат - 1:0
23.09 Спартак - Динамо - 1:0
24.09 Пари НН - Оренбург - 3:1
24.09 Зенит - Локомотив  -1:2
24.09 Краснодар - Урал - 2:0
24.09 Ростов - ЦСКА - 3:3
25.09 Факел - Рубин - 0:1

Расписание трансляций матчей на сегодня.

10-й тур

29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)
30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)
30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)
30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)
30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)
01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)
01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)

11-й тур

07.10 12:00 Урал - Локомотив
07.10 14:00 Сочи - Зенит
07.10 16:30 Балтика - Оренбург
07.10 19:00 Краснодар - Ростов
08.10 14:00 Пари НН - Крылья Советов
08.10 16:30 Динамо - Факел
08.10 19:00 Спартак - ЦСКА
08.10 19:00 Ахмат - Рубин

Время начала матчей - московское.









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