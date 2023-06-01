Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня 21 июля, где смотреть трансляции

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024
Положение команд по итогам сезона 2022/2023:
1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024
Результаты игр
1-й тур
21.07 19:00 Динамо - Краснодар (Матч Премьер)
22.07 13:00 Урал - ЦСКА (Матч Премьер)
22.07 15:15 Пари НН - Зенит (Матч Премьер)
22.07 17:30 Локомотив - Рубин (Матч ТВ)
22.07 20:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)
23.07 17:30 Спартак - Оренбург (Матч Премьер)
23.07 20:00 Ростов - Факел (Матч Премьер)
23.07 20:00 Сочи - Балтика (Матч ТВ)
2-й тур
29.07 15:00 Крылья Советов - Динамо
29.07 17:30 Урал - Пари НН
29.07 20:00 Ростов - Зенит
30.07 15:00 Рубин - Оренбург
30.07 17:30 Факел - Локомотив
30.07 20:00 Ахмат - ЦСКА
30.07 20:00 Краснодар - Сочи
31.07 19:30 Спартак - Балтика
3-й тур
04.08 20:00 Краснодар - Пари НН
05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов
05.08 17:30 Оренбург - Урал
05.08 17:30 Рубин - Спартак
05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив
06.08 15:00 Зенит - Динамо
06.08 17:30 Балтика - Факел
06.08 20:00 Сочи - Ахмат
Время начала матчей - московское.