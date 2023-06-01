Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня 21 июля, где смотреть трансляции





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024



Положение команд по итогам сезона 2022/2023:





1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.



Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024



Результаты игр



1-й тур



21.07 19:00 Динамо - Краснодар (Матч Премьер)

22.07 13:00 Урал - ЦСКА (Матч Премьер)

22.07 15:15 Пари НН - Зенит (Матч Премьер)

22.07 17:30 Локомотив - Рубин (Матч ТВ)

22.07 20:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч ТВ, Матч Премьер)

23.07 17:30 Спартак - Оренбург (Матч Премьер)

23.07 20:00 Ростов - Факел (Матч Премьер)

23.07 20:00 Сочи - Балтика (Матч ТВ)



2-й тур



29.07 15:00 Крылья Советов - Динамо

29.07 17:30 Урал - Пари НН

29.07 20:00 Ростов - Зенит

30.07 15:00 Рубин - Оренбург

30.07 17:30 Факел - Локомотив

30.07 20:00 Ахмат - ЦСКА

30.07 20:00 Краснодар - Сочи

31.07 19:30 Спартак - Балтика



3-й тур



04.08 20:00 Краснодар - Пари НН

05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов

05.08 17:30 Оренбург - Урал

05.08 17:30 Рубин - Спартак

05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив

06.08 15:00 Зенит - Динамо

06.08 17:30 Балтика - Факел

06.08 20:00 Сочи - Ахмат



Время начала матчей - московское.