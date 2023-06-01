Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня 23 июля, где смотреть трансляции



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024


Положение команд по итогам сезона 2022/2023:

1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.

По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).

Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.


Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024


Результаты игр

1-й тур

21.07 Динамо - Краснодар - 1:3
22.07 Урал - ЦСКА - 2:1
22.07 Пари НН - Зенит - 0:2
22.07 Локомотив - Рубин - 2:2
22.07 Ахмат - Крылья Советов - 1:2
23.07 17:30 Спартак - Оренбург (Матч Премьер)
23.07 20:00 Ростов - Факел (Матч Премьер)
23.07 20:00 Сочи - Балтика (Матч ТВ)

2-й тур

29.07 15:00 Крылья Советов - Динамо
29.07 17:30 Урал - Пари НН
29.07 20:00 Ростов - Зенит
30.07 15:00 Рубин - Оренбург
30.07 17:30 Факел - Локомотив
30.07 20:00 Ахмат - ЦСКА
30.07 20:00 Краснодар - Сочи
31.07 19:30 Спартак - Балтика

3-й тур

04.08 20:00 Краснодар - Пари НН
05.08 15:00 Крылья Советов - Ростов
05.08 17:30 Оренбург - Урал
05.08 17:30 Рубин - Спартак
05.08 20:00 ЦСКА - Локомотив
06.08 15:00 Зенит - Динамо
06.08 17:30 Балтика - Факел
06.08 20:00 Сочи - Ахмат

Время начала матчей - московское.









  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня 2023, где смотреть матчи в прям ...
  • Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую тран ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу
  • Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Чемпионат России по футболу 2016/2017
    •




    Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня 23 июля, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Мышцы пресса: анатомия, функции и тренировка

    Тренировка мышц пресса

    Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ

    Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.









    Какой праздник 24 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, время начала на НТВ
    Где находится ТЦ «Времена года» на карте Москвы, фото торгового центра
    Где находится Белгород на карте, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Белгородская область на карте России, граница с Украиной
    Какой праздник 23 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023
    Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru