Расписание матчей РПЛ чемпионата России по футболу 2023/2024

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024
Положение команд по итогам сезона 2022/2023:
1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.
По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).
Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.
Расписание переходных матчей
7 июня, среда
15:00 Енисей - Факел - 0:1
18:00 Родина - Пари НН - 0:3
10 июня, суббота
14:30 Пари НН - Родина - 0:2
17:30 Факел - Енисей - 2:0
Лучшие бомбардиры чемпионата
Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.
Расписание матчей РПЛ 2023/2024
Матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и победителем Кубка России ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
1-й тур
21-23 июля
Спартак - Оренбург
Ростов - Факел
Динамо - Краснодар
Локомотив - Рубин
Ахмат - Крылья Советов
Сочи - Балтика
Пари НН - Зенит
Урал - ЦСКА
2-й тур
28-30 июля
Спартак - Балтика
Ростов - Зенит
Краснодар - Сочи
Крылья Советов - Динамо
Ахмат - ЦСКА
Рубин - Оренбург
Факел - Локомотив
Урал - Пари НН
3-й тур
4-6 августа
Зенит - Динамо
Краснодар - Пари НН
Крылья Советов - Ростов
ЦСКА - Локомотив
Сочи - Ахмат
Рубин - Спартак
Балтика - Факел
Оренбург - Урал
4-й тур
11-13 августа
Зенит - Факел
Ростов - Рубин
ЦСКА - Сочи
Динамо - Балтика
Локомотив - Крылья Советов
Пари НН - Ахмат
Урал - Спартак
Оренбург - Краснодар
5-й тур
18-20 августа
Спартак - Зенит
Краснодар - Локомотив
Динамо - ЦСКА
Ахмат - Оренбург
Сочи - Ростов
Рубин - Крылья Советов
Балтика - Урал
Факел - Пари НН
6-й тур
25-27 августа
Зенит - Урал
Спартак - Ахмат
Крылья Советов - Балтика
Сочи - Локомотив
Рубин - Динамо
Пари НН - Ростов
Факел - Краснодар
Оренбург - ЦСКА
7-й тур
1-3 сентября
Ростов - Динамо
Краснодар - Спартак
Крылья Советов - Факел
ЦСКА - Зенит
Локомотив - Балтика
Пари НН - Рубин
Урал - Ахмат
Оренбург - Сочи
8-й тур
15-17 сентября
ЦСКА - Крылья Советов
Динамо - Пари НН
Локомотив - Оренбург
Ахмат - Краснодар
Сочи - Спартак
Рубин - Зенит
Балтика - Ростов
Урал - Факел
9-й тур
22-24 сентября
Зенит - Локомотив
Спартак - Динамо
Ростов - ЦСКА
Краснодар - Урал
Крылья Советов - Сочи
Балтика - Ахмат
Пари НН - Оренбург
Факел - Рубин
10-й тур
29 сентября - 1 октября
Ростов - Урал
Крылья Советов - Спартак
ЦСКА - Балтика
Локомотив - Пари НН
Ахмат - Динамо
Рубин - Краснодар
Факел - Сочи
Оренбург - Зенит
11-й тур
6-8 октября
Спартак - ЦСКА
Краснодар - Ростов
Динамо - Факел
Ахмат - Рубин
Сочи - Зенит
Балтика - Оренбург
Пари НН - Крылья Советов
Урал - Локомотив
12-й тур
20-22 октября
Зенит - Крылья Советов
Спартак - Пари НН
Ростов - Ахмат
Локомотив - Динамо
Рубин - ЦСКА
Балтика - Краснодар
Урал - Сочи
Оренбург - Факел
13-й тур
27-29 октября
Зенит - Ахмат
Ростов - Локомотив
Крылья Советов - Оренбург
ЦСКА - Краснодар
Динамо - Урал
Рубин - Балтика
Пари НН - Сочи
Факел - Спартак
14-й тур
3-5 ноября
Краснодар - Крылья Советов
ЦСКА - Пари НН
Локомотив - Спартак
Ахмат - Факел
Сочи - Динамо
Балтика - Зенит
Урал - Рубин
Оренбург - Ростов
15-й тур
10-12 ноября
Зенит - Краснодар
Спартак - Ростов
Крылья Советов - Урал
Динамо - Оренбург
Локомотив - Ахмат
Сочи - Рубин
Пари НН - Балтика
Факел - ЦСКА
16-й тур
24-26 ноября
Зенит - Сочи
Ростов - Пари НН
Крылья Советов - Локомотив
ЦСКА - Динамо
Рубин - Факел
Балтика - Спартак
Урал - Краснодар
Оренбург - Ахмат
17-й тур
1-3 декабря
Краснодар - Оренбург
ЦСКА - Ростов
Динамо - Рубин
Локомотив - Зенит
Ахмат - Спартак
Сочи - Крылья Советов
Пари НН - Урал
Факел - Балтика
18-й тур
8-10 декабря
Зенит - Пари НН
Спартак - Крылья Советов
Краснодар - ЦСКА
Локомотив - Урал
Ахмат - Ростов
Сочи - Оренбург
Балтика - Рубин
Факел - Динамо
19-й тур
1-3 марта
Зенит - Спартак
Ростов - Крылья Советов
Краснодар - Рубин
ЦСКА - Оренбург
Динамо - Локомотив
Ахмат - Урал
Балтика - Сочи
Пари НН - Факел
20-й тур
8-10 марта
Спартак - Факел
Ростов - Краснодар
Крылья Советов - ЦСКА
Динамо - Ахмат
Локомотив - Сочи
Рубин - Пари НН
Урал - Зенит
Оренбург - Балтика
21-й тур
15-17 марта
Зенит - Рубин
Краснодар - Балтика
ЦСКА - Спартак
Ахмат - Сочи
Пари НН - Локомотив
Факел - Крылья Советов
Урал - Ростов
Оренбург - Динамо
22-й тур
29-31 марта
Спартак - Урал
Крылья Советов - Зенит
Динамо - Ростов
Локомотив - Краснодар
Сочи - ЦСКА
Рубин - Ахмат
Балтика - Пари НН
Факел - Оренбург
23-й тур
5-7 апреля
Зенит - Балтика
Ростов - Сочи
ЦСКА - Факел
Динамо - Спартак
Ахмат - Локомотив
Пари НН - Краснодар
Урал - Крылья Советов
Оренбург - Рубин
24-й тур
12-14 апреля
Спартак - Сочи
Краснодар - Зенит
Крылья Советов - Рубин
Локомотив - ЦСКА
Ахмат - Балтика
Факел - Ростов
Урал - Динамо
Оренбург - Пари НН
25-й тур
19-21 апреля
Зенит - Оренбург
Ростов - Спартак
Краснодар - Факел
ЦСКА - Ахмат
Сочи - Урал
Рубин - Локомотив
Балтика - Крылья Советов
Пари НН - Динамо
26-й тур
26-28 апреля
Спартак - Локомотив
Ростов - Оренбург
Крылья Советов - Краснодар
Динамо - Зенит
Ахмат - Пари НН
Сочи - Факел
Рубин - Урал
Балтика - ЦСКА
27-й тур
3-5 мая
Краснодар - Ахмат
ЦСКА - Рубин
Динамо - Сочи
Локомотив - Ростов
Пари НН - Спартак
Факел - Зенит
Урал - Балтика
Оренбург - Крылья Советов
28-й тур
10-12 мая
Зенит - ЦСКА
Спартак - Краснодар
Крылья Советов - Ахмат
Сочи - Пари НН
Рубин - Ростов
Балтика - Динамо
Факел - Урал
Оренбург - Локомотив
29-й тур
17-19 мая
Спартак - Рубин
Ростов - Балтика
Динамо - Крылья Советов
Локомотив - Факел
Ахмат - Зенит
Сочи - Краснодар
Пари НН - ЦСКА
Урал - Оренбург
30-й тур
25 мая
Зенит - Ростов
Краснодар - Динамо
Крылья Советов - Пари НН
ЦСКА - Урал
Рубин - Сочи
Балтика - Локомотив
Факел - Ахмат
Оренбург - Спартак