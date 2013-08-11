Расписание матчей РПЛ чемпионата России по футболу 2023/2024





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице будет представлено расписание матчей РПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ в сезоне 2023/2024



Положение команд по итогам сезона 2022/2023:





1. Зенит - 70 очков, 2. ЦСКА - 58, 3. Спартак - 54, 4. Ростов - 53, 5. Ахмат - 50, 6. Краснодар - 48, 7. Оренбург - 46, 8. Локомотив - 45, 9. Динамо - 45, 10. Сочи - 38, 11. Урал - 36, 12. Крылья Советов - 32, 13. Пари НН - 30, 14. Факел - 30, 15. Химки - 18, 16. Торпедо - 13.



По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли «Химки» и «Торпедо». В Премьер-лигу вышли «Рубин» (1 сезон спустя) и «Балтика» (25 сезонов спустя).



Команды, занявшие 13 и 14 места в РПЛ провели стыковые матчи с клубами, занявшими 4 и 5 местаа в ФНЛ и сохранили места в Премьер-лиге. Бронзовый призер «Алания» не прошла лицензирование.



Расписание переходных матчей



7 июня, среда



15:00 Енисей - Факел - 0:1

18:00 Родина - Пари НН - 0:3



10 июня, суббота



14:30 Пари НН - Родина - 0:2

17:30 Факел - Енисей - 2:0



Лучшие бомбардиры чемпионата



Лучшими бомбардирами минувшего сезона стали: Малком («Зенит») - 23, Квинси Промес («Спартак») - 20, Федор Чалов (ЦСКА) - 19, Джон Кордоба («Краснодар») - 14, Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») - 14.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024



Матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и победителем Кубка России ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».





1-й тур

21-23 июля

Спартак - Оренбург

Ростов - Факел

Динамо - Краснодар

Локомотив - Рубин

Ахмат - Крылья Советов

Сочи - Балтика

Пари НН - Зенит

Урал - ЦСКА

2-й тур

28-30 июля

Спартак - Балтика

Ростов - Зенит

Краснодар - Сочи

Крылья Советов - Динамо

Ахмат - ЦСКА

Рубин - Оренбург

Факел - Локомотив

Урал - Пари НН

3-й тур

4-6 августа

Зенит - Динамо

Краснодар - Пари НН

Крылья Советов - Ростов

ЦСКА - Локомотив

Сочи - Ахмат

Рубин - Спартак

Балтика - Факел

Оренбург - Урал

4-й тур

11-13 августа

Зенит - Факел

Ростов - Рубин

ЦСКА - Сочи

Динамо - Балтика

Локомотив - Крылья Советов

Пари НН - Ахмат

Урал - Спартак

Оренбург - Краснодар

5-й тур

18-20 августа

Спартак - Зенит

Краснодар - Локомотив

Динамо - ЦСКА

Ахмат - Оренбург

Сочи - Ростов

Рубин - Крылья Советов

Балтика - Урал

Факел - Пари НН

6-й тур

25-27 августа

Зенит - Урал

Спартак - Ахмат

Крылья Советов - Балтика

Сочи - Локомотив

Рубин - Динамо

Пари НН - Ростов

Факел - Краснодар

Оренбург - ЦСКА

7-й тур

1-3 сентября

Ростов - Динамо

Краснодар - Спартак

Крылья Советов - Факел

ЦСКА - Зенит

Локомотив - Балтика

Пари НН - Рубин

Урал - Ахмат

Оренбург - Сочи

8-й тур

15-17 сентября

ЦСКА - Крылья Советов

Динамо - Пари НН

Локомотив - Оренбург

Ахмат - Краснодар

Сочи - Спартак

Рубин - Зенит

Балтика - Ростов

Урал - Факел

9-й тур

22-24 сентября

Зенит - Локомотив

Спартак - Динамо

Ростов - ЦСКА

Краснодар - Урал

Крылья Советов - Сочи

Балтика - Ахмат

Пари НН - Оренбург

Факел - Рубин

10-й тур

29 сентября - 1 октября

Ростов - Урал

Крылья Советов - Спартак

ЦСКА - Балтика

Локомотив - Пари НН

Ахмат - Динамо

Рубин - Краснодар

Факел - Сочи

Оренбург - Зенит

11-й тур

6-8 октября

Спартак - ЦСКА

Краснодар - Ростов

Динамо - Факел

Ахмат - Рубин

Сочи - Зенит

Балтика - Оренбург

Пари НН - Крылья Советов

Урал - Локомотив

12-й тур

20-22 октября

Зенит - Крылья Советов

Спартак - Пари НН

Ростов - Ахмат

Локомотив - Динамо

Рубин - ЦСКА

Балтика - Краснодар

Урал - Сочи

Оренбург - Факел

13-й тур

27-29 октября

Зенит - Ахмат

Ростов - Локомотив

Крылья Советов - Оренбург

ЦСКА - Краснодар

Динамо - Урал

Рубин - Балтика

Пари НН - Сочи

Факел - Спартак

14-й тур

3-5 ноября

Краснодар - Крылья Советов

ЦСКА - Пари НН

Локомотив - Спартак

Ахмат - Факел

Сочи - Динамо

Балтика - Зенит

Урал - Рубин

Оренбург - Ростов

15-й тур

10-12 ноября

Зенит - Краснодар

Спартак - Ростов

Крылья Советов - Урал

Динамо - Оренбург

Локомотив - Ахмат

Сочи - Рубин

Пари НН - Балтика

Факел - ЦСКА

16-й тур

24-26 ноября

Зенит - Сочи

Ростов - Пари НН

Крылья Советов - Локомотив

ЦСКА - Динамо

Рубин - Факел

Балтика - Спартак

Урал - Краснодар

Оренбург - Ахмат

17-й тур

1-3 декабря

Краснодар - Оренбург

ЦСКА - Ростов

Динамо - Рубин

Локомотив - Зенит

Ахмат - Спартак

Сочи - Крылья Советов

Пари НН - Урал

Факел - Балтика

18-й тур

8-10 декабря

Зенит - Пари НН

Спартак - Крылья Советов

Краснодар - ЦСКА

Локомотив - Урал

Ахмат - Ростов

Сочи - Оренбург

Балтика - Рубин

Факел - Динамо

19-й тур

1-3 марта

Зенит - Спартак

Ростов - Крылья Советов

Краснодар - Рубин

ЦСКА - Оренбург

Динамо - Локомотив

Ахмат - Урал

Балтика - Сочи

Пари НН - Факел

20-й тур

8-10 марта

Спартак - Факел

Ростов - Краснодар

Крылья Советов - ЦСКА

Динамо - Ахмат

Локомотив - Сочи

Рубин - Пари НН

Урал - Зенит

Оренбург - Балтика

21-й тур

15-17 марта

Зенит - Рубин

Краснодар - Балтика

ЦСКА - Спартак

Ахмат - Сочи

Пари НН - Локомотив

Факел - Крылья Советов

Урал - Ростов

Оренбург - Динамо

22-й тур

29-31 марта

Спартак - Урал

Крылья Советов - Зенит

Динамо - Ростов

Локомотив - Краснодар

Сочи - ЦСКА

Рубин - Ахмат

Балтика - Пари НН

Факел - Оренбург

23-й тур

5-7 апреля

Зенит - Балтика

Ростов - Сочи

ЦСКА - Факел

Динамо - Спартак

Ахмат - Локомотив

Пари НН - Краснодар

Урал - Крылья Советов

Оренбург - Рубин

24-й тур

12-14 апреля

Спартак - Сочи

Краснодар - Зенит

Крылья Советов - Рубин

Локомотив - ЦСКА

Ахмат - Балтика

Факел - Ростов

Урал - Динамо

Оренбург - Пари НН

25-й тур

19-21 апреля

Зенит - Оренбург

Ростов - Спартак

Краснодар - Факел

ЦСКА - Ахмат

Сочи - Урал

Рубин - Локомотив

Балтика - Крылья Советов

Пари НН - Динамо

26-й тур

26-28 апреля

Спартак - Локомотив

Ростов - Оренбург

Крылья Советов - Краснодар

Динамо - Зенит

Ахмат - Пари НН

Сочи - Факел

Рубин - Урал

Балтика - ЦСКА

27-й тур

3-5 мая

Краснодар - Ахмат

ЦСКА - Рубин

Динамо - Сочи

Локомотив - Ростов

Пари НН - Спартак

Факел - Зенит

Урал - Балтика

Оренбург - Крылья Советов

28-й тур

10-12 мая

Зенит - ЦСКА

Спартак - Краснодар

Крылья Советов - Ахмат

Сочи - Пари НН

Рубин - Ростов

Балтика - Динамо

Факел - Урал

Оренбург - Локомотив

29-й тур

17-19 мая

Спартак - Рубин

Ростов - Балтика

Динамо - Крылья Советов

Локомотив - Факел

Ахмат - Зенит

Сочи - Краснодар

Пари НН - ЦСКА

Урал - Оренбург

30-й тур

25 мая

Зенит - Ростов

Краснодар - Динамо

Крылья Советов - Пари НН

ЦСКА - Урал

Рубин - Сочи

Балтика - Локомотив

Факел - Ахмат

Оренбург - Спартак