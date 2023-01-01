Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей РПЛ на 11 ноября 2023, результаты, турнирная таблица

Сегодня, 10:14




РПЛ 2023 2024, расписание, таблица

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

В турнире принимают участие 16 клубов. Каждая команда сыграет между собой два раза - дома и в гостях.

Лучшие бомбардиры сезона 2023/2024


Матео Кассьерра («Зенит») - 11, Федор Чалов (ЦСКА) - 8, Джон Кордоба («Краснодар») - 7, Евгений Марков («Факел») - 6, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 6.

По количеству голевых передач лидируют Квинси Промес («Спартак») - 5, Роман Ежов («Крылья Советов») - 4, Иван Обляков (ЦСКА) - 4, Клаудиньо («Зенит») - 4.

Турнирная таблица РПЛ


После 14-го тура продолжает лидировать «Краснодар», в активе которого 31 очко. Второе место занимает «Зенит» (29 очков), на третьей строчке расположился ЦСКА (24 очка).

На четвертом месте находится «Крылья Советов» (22 очка), а замыкает пятерку лидеров «Динамо» (22).

Места с 6-го по 8-е занимают «Локомотив» (21 очко), «Спартак» (21) и «Пари НН» (20). Далее в таблице расположились следующие команды - «Рубин» (19 очков), «Факел» (18), «Ростов» (17) и «Урал» (16).

В зоне переходных матчей расположились «Оренбург» (13 очков) и «Ахмат» (12), а замыкают турнирную таблицу «Балтика» (11) и «Сочи» (10).

Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024


В 14-м туре были зафиксированы следующие результаты. 4 ноября «Ахмат» уступил дома «Факелу» (1:2), «Балтика» проиграла на своем поле «Зениту» (0:2). 5 ноября «Краснодар» выиграл дома у «Крыльев советов» (2:1), ЦСКА одержал дома победу над  «Пари НН» (3:2), а «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

6 ноября «Оренбург» поделил очки с «Ростовом» (1:1), «Урал» уступил дома «Рубину» (0:1), а «Сочи» сыграл дома вничью с «Динамо» (3:3).

Интересные факты: 1. «Зенит» одержал четвертую победу подряд, 2. «Ахмат» потерпел четвертое подряд поражение, 3. «Факел» выиграл три матча подряд.

В 15-м туре состоятся следующие матчи: 11 ноября - «Факел» - ЦСКА (14:00 мск), «Крылья Советов» - «Урал» (14:00, Матч ТВ), «Локомотив» - «Ахмат» (16:30), «Зенит» - «Краснодар» (19:30, Матч ТВ); 12 ноября - «Пари НН» - «Балтика» (14:00), «Динамо» - «Оренбург» (16:30), «Сочи» - «Рубин» (19:00), «Спартак» - «Ростов» (19:30, Матч ТВ).





  • Расписание КХЛ на 11 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица
  • Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таб ...
  • Кубок России по футболу 2023/2024
  • Чемпионат России по футболу 2017/2018
  • Самые результативные матчи в истории РФПЛ
    •




    Расписание матчей РПЛ на 11 ноября 2023, результаты, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание КХЛ на 11 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица

    Расписание матчей КХЛ

    В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 11 ноября 2023 года состоятся три матча.

    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Расписание 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 11-12 ноября 2023 года.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».









    Программа передач Звезда на 12 ноября 2023 года
    Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2023 года
    Программа передач Матч ТВ на 12 ноября 2023 года
    Программа передач СТС на 12 ноября 2023 года
    Программа передач ТНТ на 12 ноября 2023 года
    Программа передач Домашний на 12 ноября 2023 года
    Программа передач Пятый канал на 12 ноября 2023 года
    Программа передач НТВ на 12 ноября 2023 года
    Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2023 года
    Программа передач Россия 1 на 12 ноября 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru