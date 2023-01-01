РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
На странице представлено расписание трансляций матчей РФПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр на сегодня и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры РПЛ 2023/2024
Матео Кассьерра («Зенит») - 8, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5.
Турнирная таблица РПЛ
Положение команд после 9-го тура.
1. Краснодар - 21 (6-3-0, 14-3)
2. Крылья Советов - 18 (5-3-1, 21-12)
3. Зенит - 17 (5-2-2, 19-8)
4. Спартак - 16 (5-1-3, 14-12)
5. Динамо - 15 (4-3-2, 16-14)
6. Локомотив - 15 (4-3-2, 15-14)
7. Пари НН - 14 (4-2-3, 9-8)
8. Урал - 14 (4-2-3, 8-10)
9. ЦСКА - 13 (3-4-2, 19-15)
10. Ахмат - 11 (3-2-4, 11-10)
11. Ростов - 9 (2-3-4, 13-19)
12. Рубин - 9 (2-3-4, 10-18)
13. Оренбург - 8 (2-2-5, 10-16)
14. Балтика - 7 (2-1-6, 9-15)
15. Сочи - 6 (2-0-7, 8-14)
16. Факел - 5 (1-2-6, 5-14)
Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.
Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024
9-й тур
23.09 Крылья Советов - Сочи - 2:1
23.09 Балтика - Ахмат - 1:0
23.09 Спартак - Динамо - 1:0
24.09 Пари НН - Оренбург - 3:1
24.09 Зенит - Локомотив -1:2
24.09 Краснодар - Урал - 2:0
24.09 Ростов - ЦСКА - 3:3
25.09 Факел - Рубин - 0:1
Расписание трансляций матчей на сегодня.
10-й тур
29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)
30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)
30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)
30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)
30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)
01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)
01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
11-й тур
07.10 12:00 Урал - Локомотив
07.10 14:00 Сочи - Зенит
07.10 16:30 Балтика - Оренбург
07.10 19:00 Краснодар - Ростов
08.10 14:00 Пари НН - Крылья Советов
08.10 16:30 Динамо - Факел
08.10 19:00 Спартак - ЦСКА
08.10 19:00 Ахмат - Рубин
Время начала матчей РПЛ - московское.