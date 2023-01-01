РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РФПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр на сегодня и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Лучшие бомбардиры РПЛ 2023/2024



Матео Кассьерра («Зенит») - 8, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5.





Турнирная таблица РПЛ



Положение команд после 9-го тура.



1. Краснодар - 21 (6-3-0, 14-3)

2. Крылья Советов - 18 (5-3-1, 21-12)

3. Зенит - 17 (5-2-2, 19-8)

4. Спартак - 16 (5-1-3, 14-12)

5. Динамо - 15 (4-3-2, 16-14)

6. Локомотив - 15 (4-3-2, 15-14)

7. Пари НН - 14 (4-2-3, 9-8)

8. Урал - 14 (4-2-3, 8-10)

9. ЦСКА - 13 (3-4-2, 19-15)

10. Ахмат - 11 (3-2-4, 11-10)

11. Ростов - 9 (2-3-4, 13-19)

12. Рубин - 9 (2-3-4, 10-18)

13. Оренбург - 8 (2-2-5, 10-16)

14. Балтика - 7 (2-1-6, 9-15)

15. Сочи - 6 (2-0-7, 8-14)

16. Факел - 5 (1-2-6, 5-14)



Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.





Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024



9-й тур



23.09 Крылья Советов - Сочи - 2:1

23.09 Балтика - Ахмат - 1:0

23.09 Спартак - Динамо - 1:0

24.09 Пари НН - Оренбург - 3:1

24.09 Зенит - Локомотив -1:2

24.09 Краснодар - Урал - 2:0

24.09 Ростов - ЦСКА - 3:3

25.09 Факел - Рубин - 0:1



Расписание трансляций матчей на сегодня.



10-й тур



29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)

30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)

30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)

30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)

30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)

01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)

01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)



11-й тур



07.10 12:00 Урал - Локомотив

07.10 14:00 Сочи - Зенит

07.10 16:30 Балтика - Оренбург

07.10 19:00 Краснодар - Ростов

08.10 14:00 Пари НН - Крылья Советов

08.10 16:30 Динамо - Факел

08.10 19:00 Спартак - ЦСКА

08.10 19:00 Ахмат - Рубин



Время начала матчей РПЛ - московское.