



Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Турнирная таблица РПЛ 2023/2024



Положение команд после 8-го тура:



1. Краснодар - 18

2. Зенит - 17

3. Крылья Советов - 15

4. Динамо - 15

5. Урал - 14

6. Спартак - 13

7. ЦСКА - 12

8. Локомотив - 12

9. Пари НН - 11

10. Ахмат - 11

11. Оренбург - 8

12. Ростов - 8

13. Сочи - 6

14. Рубин - 6

15. Факел - 5

16. Балтика - 4



Лучшие бомбардиры



Матео Кассьерра («Зенит») - 7, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5, Федор Чалов (ЦСКА) - 5, Федор Смолов («Динамо») - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4.





Расписание матчей РПЛ 2023/2024



Результаты игр



8-й тур



15.09 Динамо - Пари НН - 1:1

16.09 ЦСКА - Крылья Советов - 2:2

16.09 Ахмат - Краснодар - 1:1

16.09 Спартак - Сочи - 1:0

16.09 Балтика - Ростов - 2:2

17.09 Урал - Факел - 0:0

17.09 Рубин - Зенит - 0:3

17.09 Локомотив - Оренбург - 0:2



9-й тур



23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч Премьер)

23.09 16:30 Балтика - Ахмат (Матч Премьер)

23.09 19:00 Спартак - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)

24.09 14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)

24.09 16:30 Зенит - Локомотив (Матч Премьер)

24.09 19:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)

24.09 19:00 Ростов - ЦСКА (Матч Премьер)

25.09 19:00 Факел - Рубин (?)



10-й тур



29.09 19:00 Ростов - Урал

30.09 12:00 Оренбург - Зенит

30.09 14:15 Локомотив - Пари НН

30.09 16:30 Рубин - Краснодар

30.09 19:00 ЦСКА - Балтика

01.10 14:00 Факел - Сочи

01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак

01.10 19:00 Ахмат - Динамо



Время начала матчей - московское.