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РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица



Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ 2023/2024


Положение команд после 8-го тура:

1. Краснодар - 18
2. Зенит - 17
3. Крылья Советов - 15
4. Динамо - 15
5. Урал - 14
6. Спартак - 13
7. ЦСКА - 12
8. Локомотив - 12
9. Пари НН - 11
10. Ахмат - 11
11. Оренбург - 8
12. Ростов - 8
13. Сочи - 6
14. Рубин - 6
15. Факел - 5
16. Балтика - 4

Лучшие бомбардиры

Матео Кассьерра («Зенит») - 7, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5, Федор Чалов (ЦСКА) - 5, Федор Смолов («Динамо») - 4, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 4.

Расписание матчей РПЛ 2023/2024


Результаты игр

8-й тур

15.09 Динамо - Пари НН - 1:1
16.09 ЦСКА - Крылья Советов - 2:2
16.09 Ахмат - Краснодар - 1:1
16.09 Спартак - Сочи - 1:0
16.09 Балтика - Ростов - 2:2
17.09 Урал - Факел - 0:0
17.09 Рубин - Зенит - 0:3
17.09 Локомотив - Оренбург - 0:2

9-й тур

23.09 14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч Премьер)
23.09 16:30 Балтика - Ахмат (Матч Премьер)
23.09 19:00 Спартак - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)
24.09 14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)
24.09 16:30 Зенит - Локомотив (Матч Премьер)
24.09 19:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)
24.09 19:00 Ростов - ЦСКА (Матч Премьер)
25.09 19:00 Факел - Рубин (?)

10-й тур

29.09 19:00 Ростов - Урал
30.09 12:00 Оренбург - Зенит
30.09 14:15 Локомотив - Пари НН
30.09 16:30 Рубин - Краснодар
30.09 19:00 ЦСКА - Балтика
01.10 14:00 Факел - Сочи
01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак
01.10 19:00 Ахмат - Динамо

Время начала матчей - московское.









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