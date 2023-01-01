Расписание матчей РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.



На странице представлено расписание трансляций матчей РПЛ на каналах ТВ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Лучшие бомбардиры РПЛ 2023/2024



Матео Кассьерра («Зенит») - 9, Федор Чалов (ЦСКА) - 6, Джон Кордоба («Краснодар») - 5, Антон Заболотный (ЦСКА) - 5, Эдуард Сперцян («Краснодар») - 5.





Турнирная таблица РПЛ



Положение команд после 11-го тура.



1. Краснодар - 27 (8-3-0, 19-5)

2. Крылья Советов - 21 (6-3-2, 25-14)

3. Зенит - 20 (6-2-3, 22-11)

4. Локомотив - 19 (5-4-2, 18-16)

5. Пари НН - 17 (5-2-4, 11-9)

6. Спартак - 17 (5-2-4, 16-18)

7. ЦСКА - 17 (4-5-2, 22-17)

8. Динамо - 17 (4-5-2, 17-15)

9. Урал - 16 (4-4-3, 12-14)

10. Рубин - 12 (3-3-5, 11-20)

11. Ахмат - 12 (3-3-5, 12-12)

12. Оренбург - 11 (3-2-6, 13-18)

13. Балтика - 10 (3-1-7, 10-16)

14. Ростов - 10 (2-4-5, 17-24)

15. Факел - 9 (2-3-6, 7-14)

16. Сочи - 6 (2-0-9, 9-18)



Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.





Расписание и результаты матчей РПЛ 2023/2024



11-й тур



07.10 Урал - Локомотив - 2:2

07.10 Сочи - Зенит - 0:2

07.10 Балтика - Оренбург - 1:0

07.10 Краснодар - Ростов - 3:2

08.10 Пари НН - Крылья Советов - 2:0

08.10 Динамо - Факел - 0:0

08.10 Спартак - ЦСКА - 2:2

08.10 Ахмат - Рубин - 0:1



12-й тур



21.10 12:00 Оренбург - Факел (Матч Премьер)

21.10 14:00 Рубин - ЦСКА (Матч Премьер)

21.10 16:30 Локомотив - Динамо (Матч, Матч Премьер))

21.10 19:00 Балтика - Краснодар (Матч Премьер)

22.10 12:00 Урал - Сочи (Матч Премьер)

22.10 14:00 Спартак - Пари НН (Матч Премьер)

22.10 16:30 Зенит - Крылья Советов (Матч Премьер)

22.10 19:00 Ростов - Ахмат (Матч, Матч Премьер)



13-й тур



27.10 19:00 Рубин - Балтика

28.10 14:00 Факел - Спартак

28.10 16:30 Крылья Советов - Оренбург

28.10 16:30 Ростов - Локомотив

28.10 19:00 Зенит - Ахмат

29.10 14:00 Пари НН - Сочи

29.10 16:30 Динамо - Урал

29.10 19:30 ЦСКА - Краснодар



Время начала матчей РПЛ - московское.