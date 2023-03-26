



17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.



В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В отборочном турнире принимают участие 53 сборные команды Старого Света.





Состав групп отборочного турнира Евро-2024



Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.



Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.



Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.



Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.



Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.



Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.



Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.



Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.



Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.



Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.





Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024



Результаты Евро-2024



Групповой этап



Матчи 2-го тура



26 марта 2023



Казахстан - Дания - 3:2

Словения - Сан-Марино - 2:0

Англия - Украина - 2:0

Лихтенштейн - Исландия - 0:7

Северная Ирландия - Финляндия - 0:1

Мальта - Италия - 0:2

Люксембург - Португалия - 0:6

Словакия - Босния и Герцеговина - 2:0



27 марта 2023



Нидерланды - Гибралтар - 3:0

Ирландия - Франция - 0:1

Польша - Албания - 1:0

Молдавия - Чехия - 0:0

Швеция - Азербайджан - 5:0

Австрия - Эстония - 2:1

Черногория - Сербия - 0:2

Венгрия - Болгария - 3:0



28 марта 2023



Грузия - Норвегия - 1:1

Уэльс - Латвия - 1:0

Турция - Хорватия - 0:2

Румыния - Беларусь - 2:1

Косово - Андорра - 1:1

Швейцария - Израиль - 3:0

Шотландия - Испания - 2:0



Матчи 3-го тура



16 июня 2023



Время начала матчей - московское.



19:00 Финляндия - Словения

21:45 Уэльс - Армения

21:45 Латвия - Турция

21:45 Гибралтар - Франция

21:45 Греция - Ирландия

21:45 Андорра - Швейцария

21:45 Беларусь - Израиль

21:45 Косово - Румыния

21:45 Сан-Марино - Казахстан

21:45 Дания - Северная Ирландия

21:45 Северная Македония - Украина

21:45 Мальта - Англия



17 июня 2023



16:00 Люксембург - Лихтенштейн

16:00 Литва - Болгария

19:00 Норвегия - Шотландия

19:00 Азербайджан - Эстония

19:00 Черногория - Венгрия

21:45 Албания - Молдавия

21:45 Фарерские острова - Чехия

21:45 Португалия - Босния и Герцеговина

21:45 Исландия - Словакия

21:45 Кипр - Грузия

21:45 Бельгия - Австрия



Матчи 4-го тура



19 июня 2023



19:00 Армения - Латвия

19:00 Финляндия - Сан-Марино

19:00 Украина - Мальта

21:45 Турция - Уэльс

21:45 Ирландия - Гибралтар

21:45 Франция - Греция

21:45 Израиль - Андорра

21:45 Беларусь - Косово

21:45 Швейцария - Румыния

21:45 Северная Ирландия - Казахстан

21:45 Словения - Дания

21:45 Англия - Северная Македония



20 июня 2023



21:45 Молдавия - Польша

21:45 Фарерские острова - Албания

21:45 Исландия - Португалия

21:45 Лихтенштейн - Словакия

21:45 Босния и Герцеговина - Люксембург

21:45 Норвегия - Кипр

21:45 Шотландия - Грузия

21:45 Австрия - Швеция

21:45 Эстония - Бельгия

21:45 Болгария - Сербия

21:45 Венгрия - Литва



Матчи 5-го тура пройдут с 7 по 9 сентября 2023 года.