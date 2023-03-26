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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024



Чемпионат Европы по футболу 2024

17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В отборочном турнире принимают участие 53 сборные команды Старого Света.

Состав групп отборочного турнира Евро-2024


Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024


Результаты Евро-2024

Групповой этап

Матчи 2-го тура

26 марта 2023

Казахстан - Дания - 3:2
Словения - Сан-Марино - 2:0
Англия - Украина - 2:0
Лихтенштейн - Исландия - 0:7
Северная Ирландия - Финляндия - 0:1
Мальта - Италия - 0:2
Люксембург - Португалия - 0:6
Словакия - Босния и Герцеговина - 2:0

27 марта 2023

Нидерланды - Гибралтар - 3:0
Ирландия - Франция - 0:1
Польша - Албания - 1:0
Молдавия - Чехия - 0:0
Швеция - Азербайджан - 5:0
Австрия - Эстония - 2:1
Черногория - Сербия - 0:2
Венгрия - Болгария - 3:0

28 марта 2023

Грузия - Норвегия - 1:1
Уэльс - Латвия - 1:0
Турция - Хорватия - 0:2
Румыния - Беларусь - 2:1
Косово - Андорра - 1:1
Швейцария - Израиль - 3:0
Шотландия - Испания - 2:0

Матчи 3-го тура

16 июня 2023

Время начала матчей - московское.

19:00 Финляндия - Словения
21:45 Уэльс - Армения
21:45 Латвия - Турция
21:45 Гибралтар - Франция
21:45 Греция - Ирландия
21:45 Андорра - Швейцария
21:45 Беларусь - Израиль
21:45 Косово - Румыния
21:45 Сан-Марино - Казахстан
21:45 Дания - Северная Ирландия
21:45 Северная Македония - Украина
21:45 Мальта - Англия

17 июня 2023

16:00 Люксембург - Лихтенштейн
16:00 Литва - Болгария
19:00 Норвегия - Шотландия
19:00 Азербайджан - Эстония
19:00 Черногория - Венгрия
21:45 Албания - Молдавия
21:45 Фарерские острова - Чехия
21:45 Португалия - Босния и Герцеговина
21:45 Исландия - Словакия
21:45 Кипр - Грузия
21:45 Бельгия - Австрия

Матчи 4-го тура

19 июня 2023

19:00 Армения - Латвия
19:00 Финляндия - Сан-Марино
19:00 Украина - Мальта
21:45 Турция - Уэльс
21:45 Ирландия - Гибралтар
21:45 Франция - Греция
21:45 Израиль - Андорра
21:45 Беларусь - Косово
21:45 Швейцария - Румыния
21:45 Северная Ирландия - Казахстан
21:45 Словения - Дания
21:45 Англия - Северная Македония

20 июня 2023

21:45 Молдавия - Польша
21:45 Фарерские острова - Албания
21:45 Исландия - Португалия
21:45 Лихтенштейн - Словакия
21:45 Босния и Герцеговина - Люксембург
21:45 Норвегия - Кипр
21:45 Шотландия - Грузия
21:45 Австрия - Швеция
21:45 Эстония - Бельгия
21:45 Болгария - Сербия
21:45 Венгрия - Литва

Матчи 5-го тура пройдут с 7 по 9 сентября 2023 года.









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