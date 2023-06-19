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Евро-2024 (отборочный турнир): расписание и результаты матчей



Чемпионат Европы по футболу 2024

17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В отборочном турнире принимают участие 53 сборные команды Старого Света.

Состав групп отборочного турнира Евро-2024


Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024


Результаты Евро-2024

Отборочный турнир

Матчи 4-го тура

19 июня 2023

Армения - Латвия - 2:1
Финляндия - Сан-Марино - 6:0
Украина - Мальта - 1:0
Турция - Уэльс - 2:0
Ирландия - Гибралтар - 3:0
Франция - Греция - 1:0
Израиль - Андорра - 2:1
Беларусь - Косово - 2:1
Швейцария - Румыния - 2:2
Северная Ирландия - Казахстан - 0:1
Словения - Дания - 1:1
Англия - Северная Македония - 7:0

20 июня 2023

Молдавия - Польша - 3:2
Фарерские острова - Албания - 1:3
Исландия - Португалия - 0:1
Лихтенштейн - Словакия - 0:1
Босния и Герцеговина - Люксембург - 0:2
Норвегия - Кипр - 3:1
Шотландия - Грузия - 2:0
Австрия - Швеция - 2:0
Эстония - Бельгия - 0:3
Болгария - Сербия - 1:1
Венгрия - Литва - 2:0

Матчи 5-го тура

7 сентября 2023

17:00 Казахстан - Финляндия (Матч ТВ)
19:00 Литва - Черногория
21:45 Франция - Ирландия (Матч ТВ)
21:45 Нидерланды - Греция
21:45 Словения - Северная Ирландия
21:45 Дания - Сан-Марино
21:45 Чехия - Албания
21:45 Польша - Фарерские острова
21:45 Сербия - Венгрия

8 сентября 2023

19:00 Грузия - Испания (Матч ТВ)
21:45 Хорватия - Латвия
21:45 Турция - Армения
21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
21:45 Люксембург - Исландия
21:45 Словакия - Португалия (Матч ТВ)
21:45 Кипр - Шотландия

9 сентября 2023

16:00 Азербайджан - Бельгия (Матч ТВ)
19:00 Андорра - Беларусь
19:00 Украина - Англия
19:00 Эстония - Швеция
21:45 Косово - Швейцария
21:45 Румыния - Израиль
21:45 Северная Македония - Италия (Матч ТВ)

Матчи 6-го тура

10 сентября 2023

16:00 Казахстан - Северная Ирландия
19:00 Финляндия - Дания (Матч ТВ)
19:00 Фарерские острова - Молдавия
19:00 Черногория - Болгария
21:45 Ирландия - Нидерланды (Матч ТВ)
21:45 Греция - Гибралтар
21:45 Сан-Марино - Словения
21:45 Албания - Польша
21:45 Литва - Сербия

11 сентября 2023

19:00 Армения - Хорватия
21:45 Латвия - Уэльс
21:45 Португалия - Люксембург
21:45 Исландия - Босния и Герцеговина
21:45 Словакия - Лихтенштейн

12 сентября 2023

21:45 Швейцария - Андорра
21:45 Румыния - Косово
21:45 Израиль - Беларусь
21:45 Италия - Украина
21:45 Мальта - Северная Македония
21:45 Норвегия - Грузия
21:45 Испания - Кипр
21:45 Швеция - Австрия
21:45 Бельгия - Эстония

Матчи 7-го тура пройдут с 12 по 14 октября 2023 года.









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